“الجوازات” تضيف خدمة جديدة تخص أفراد الأسرة الأقل من 18 عاما

تواصل – فريق التحرير:

أتاحت المديرية العامة للجوازات خدمة تحديد موافقة أحد الوالدين على قيام الطرف الآخر بإنجاز بعض خدمات الجوازات لأفراد الأسرة ممن هم دون الـ 18 عاما.

4 خطوات

ويمكن الدخول إلى الخدمة عبر اتباع الخطوات التالية:

1- خدماتي

2- خدمات

3- الجوازات

4- اشتراطات الوالدين بشأن أخذ موافقتهم.

في وقت سابق، أجابت المديرية العامة للجوازات في المملكة، عن استفسار متابع، حول المنع من السفر إلى دول الخليج، في حالة وجود مخالفات.

المانع من السفر

وأوضحت “الجوازات” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن: “المخالفات للمواطن لا تمنع من السفر إذا كان لا يوجد عليك منع من السفر”.

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تلف أو فقدان جواز السفر

وفي وقت سابق، أكدت المديرية العامة للجوازات على المواطنين أهمية المحافظة على جوازات سفرهم من التلف أو الفقدان، ووضعها في الأماكن المخصصة والآمنة، وعدم إهمالها أو رهنها أو إساءة استعمالها.

الحذف والتغيير في معلومات الجواز

كما أوضحت الجوازات أن الإضافة أو الحذف أو التغيير في المعلومات الواردة في جواز السفر أو الإتلاف المتعمد أو التحريف أو التغيير في الصورة يعاقب عليها النظام بغرامة تصل إلى مائة ألف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معًا.

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