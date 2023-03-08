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“تقويم التعليم”: شرطان أساسيان للحصول على “الاعتماد الأكاديمي”
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“تقويم التعليم”: شرطان أساسيان للحصول على “الاعتماد الأكاديمي”

“تقويم التعليم”: شرطان أساسيان للحصول على “الاعتماد الأكاديمي”

“تقويم التعليم”: شرطان أساسيان للحصول على “الاعتماد الأكاديمي”
٠٢:١٦:٣١ م، الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد”، اليوم، عقد الاعتماد البرامجي لبرنامج القانون بكلية الخليج للعلوم الإدارية والإنسانية، وذلك بمقر الهيئة بالرياض.

وقّع الاتفاقية من جانب الهيئة مدير عام الاعتماد البرامجي بمركز “اعتماد” الدكتور بندر بن عبدالرحمن الخيّال، ومن جانب الكلية عميد الكلية الدكتور محمد بن ظافر الدوسري.

جودة التعليم

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد.

وأكدت الهيئة أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز “اعتماد” التابع لها يتطلب عدة أمور من بينها ما يلي:

1- إعداد المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة، لكل أوجه الأنشطة العلمية والإدارية والخدمية وغيرها لتحديد مستويات الجودة لديها، استنادًا على معايير الاعتماد المعدّة من قبل المركز.

2- أن تخضع المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل؛ للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقاً لمعايير المركز.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية التعليم السعودية المملكة تقويم التعليم هيئة تقويم التعليم

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