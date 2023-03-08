الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
وداعًا لآلام أسفل الظهر.. حقن توفر الراحة الدائمة
وظائف شاغرة بالهيئة العامة للإحصاء.. التفاصيل ورابط التقديم
5 أهداف رئيسة لحملات “التجارة” على منافذ البيع قبل رمضان
تحذير طبي: شرب الحليب يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب
توضيح مهم من “حساب المواطن” لأصحاب عقود الإيجار
منتدى الاستثمار.. خطوة مهمة لتعزيز الشراكة بين المملكة وألمانيا

الرئيسية

 /

محليات

 /

وظائف شاغرة بالهيئة العامة للإحصاء.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة بالهيئة العامة للإحصاء.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة بالهيئة العامة للإحصاء.. التفاصيل ورابط التقديم
٠٢:١٢:١٢ م، الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تعلن (الهيئة العامة للإحصاء)، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي حوكمة البيانات.
المؤهلات والخبرات:

المؤهلات العلمية: البكالوريوس في علوم الكمبيوتر والأمن السيبراني أو ما يعادلها.
عدد سنوات الخبرة : الحد الأدنى: 5 الحد الأقصى: 7.

اقرأ أيضًا:

“رعاية” تُعلن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى.. الشروط ورابط التقديم

المهارات:

وضع وإدارة سياسات وإجراءات حوكمة البيانات في الهيئة، مع ضمان الرصد المستمر لتنفيذها.
تصميم برامج التدريب على حوكمة البيانات من أجل زيادة وعي الموظفين وفهمهم لسياسات وعمليات ومنهجيات حوكمة البيانات.
رصد تقييمات المخاطر لضمان الالتزام بوضع المنهجية وتقييم النتائج وفقا لذلك ووضع خطط التخفيف.
التأكد من إجراء فحوصات الالتزام بحوكمة البيانات وفقًا للخطة وتقييم النتائج لضمان معالجة جميع حالات عدم الالتزام من قبل أصحاب المصلحة المعنيين.

اقرأ أيضًا:

المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن توفر وظائف شاغرة

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف وذلك بدءاً من تاريخ 8 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

 

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية السعودية اليوم العمل بلرياض؛ أخبار السعودية الموقع الإلكتروني للتوظيف الهيئة العامة للإحصاء وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
توجيه عاجل من وزير الحرس الوطني بشأن أسرة الراحل “محمد الشمري” و”يوسف العنزي”

توجيه عاجل من وزير الحرس الوطني بشأن أسرة الراحل “محمد الشمري” و”يوسف العنزي”

٠٢:٥٤ م، الأحد، ١٩ ديسمبر ٢٠٢١
بالصور.. وفاة مبتعثين بولاية فلوريدا الأمريكية

بالصور.. وفاة مبتعثين بولاية فلوريدا الأمريكية

٠٩:٠٩ م، السبت، ٠٤ يونيو ٢٠١٦
«النمر»: هذه الوجبة لا تناسب مرضى القلب نهائياً (فيديو)

«النمر»: هذه الوجبة لا تناسب مرضى القلب نهائياً (فيديو)

٠١:٣٩ ص، الأربعاء، ١٥ فبراير ٢٠١٧
متحدث شرطة مكة: ضبط خياط نسائي تجاوز تعاليم الدين الإسلامي

متحدث شرطة مكة: ضبط خياط نسائي تجاوز تعاليم الدين الإسلامي

٠٦:٤٤ م، الثلاثاء، ١٦ يونيو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *