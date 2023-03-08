وظائف شاغرة بالهيئة العامة للإحصاء.. التفاصيل ورابط التقديم

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تعلن (الهيئة العامة للإحصاء)، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي حوكمة البيانات.

المؤهلات والخبرات:

المؤهلات العلمية: البكالوريوس في علوم الكمبيوتر والأمن السيبراني أو ما يعادلها.

عدد سنوات الخبرة : الحد الأدنى: 5 الحد الأقصى: 7.

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المهارات:

وضع وإدارة سياسات وإجراءات حوكمة البيانات في الهيئة، مع ضمان الرصد المستمر لتنفيذها.

تصميم برامج التدريب على حوكمة البيانات من أجل زيادة وعي الموظفين وفهمهم لسياسات وعمليات ومنهجيات حوكمة البيانات.

رصد تقييمات المخاطر لضمان الالتزام بوضع المنهجية وتقييم النتائج وفقا لذلك ووضع خطط التخفيف.

التأكد من إجراء فحوصات الالتزام بحوكمة البيانات وفقًا للخطة وتقييم النتائج لضمان معالجة جميع حالات عدم الالتزام من قبل أصحاب المصلحة المعنيين.

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طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف وذلك بدءاً من تاريخ 8 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).