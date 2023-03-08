وداعًا لآلام أسفل الظهر.. حقن توفر الراحة الدائمة

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فيما يمثل نبأ سارًا لمن يعانون من آلام أسفل الظهر، كشفت تجارب سريرية استمرت لمدة ثلاث سنوات عن “فوائد مستدامة” للحقن التي تستخدم للمساعدة في تجديد أقراص العمود الفقري التالفة.

وحقن “فيا ديسك” هي عبارة عن مزيج من خلايا نخاع العظام وأنسجة القرص الفقري المطحونة من المتبرعين.

قال الباحث الرئيسي الدكتور دوجلاس بيل، رئيس قسم الأشعة في مركز الطب الإشعاعي السريري بأوكلاهوما بالولايات المتحدة، إن معظم المرضى الذين حصلوا على العلاج بخلايا الأقراص الفقرية المتبرع بها شعروا بآلام أقل في الظهر استمرت ثلاث سنوات على الأقل.

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تحسن كبير في ألم الظهر

وأظهرت النتائج أن حوالي 60 في المائة من المرضى شعروا بتحسن بنسبة 50 في المائة، أو أفضل في آلامهم بعد ثلاث سنوات من العلاج، بينما شعر أكثر من 70 في المائة تحسن في الحركة والوظيفة بأكثر من 20 نقطة، وفقًا لوكالة “يو بي آي”.

قال بيل، الذي قدم النتائج الواعدة يوم الاثنين في اجتماع لجمعية الأشعة التداخلية، في فينيكس: “هذه راحة دائمة خلال 36 شهرًا”.

وتعتبر النتائج المقدمة في الاجتماعات الطبية أولية حتى يتم نشرها في مجلة محكمة.

ومرض القرص التنكسي هو السبب الرئيسي لآلام أسفل الظهر المزمنة، ويحدث عندما تبدأ الأقراص المطاطية التي توفر وسادة بين عظام العمود الفقري في التآكل.

وتبدأ عظام العمود الفقري في الاحتكاك معًا، وتضغط على الأعصاب كلما اقتربت من بعضها البعض، مما يسبب الألم ويقلل من الحركة والمرونة.

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تفاصيل التجربة

تضمنت التجربة السريرية مبدئيًا، 218 مريضًا تم حقنهم عشوائيًا إما باستخدام “فيا ديسك”، أو محلول ملحي كمجموعة تحكم. بعد عام واحد، حقق المرضى تحسنًا بنسبة 56 في المائة في آلامهم ووظائفهم، مقارنةً بتحسن بنسبة 45 في المائة للمجموعة الأخرى.

ولمعرفة ما إذا كان المرضى سيكونون أفضل حالًا مع مرور السنين، قام الباحثون بتجنيد مجموعة أصغر من المرضى لتمديد التجربة. وقال بيل إنه بعد عامين، تحسن المرضى بنسبة 41 في المائة مقارنة بـ 22 في المائة لمجموعة المحلول الملحي.

وأضاف أنه في غضون السنتين، تمت إعادة علاج حوالي 35 في المائة من المرضى في المجموعة التي حصلت على حقن “فيا ديسك” من آلام الظهر، مقارنة بـ 50 في المائة من المرضى الذين تناولوا المحلول الملحي.

وأظهرت النتائج أن جميع الذين أعيد علاجهم تلقوا حقنة “فيا ديسك”، وبعد ثلاث سنوات، تحسنت المجموعة بأكملها بنسبة 51 في المائة في الألم والوظيفة.

وقال بيل: “لم تكن هناك آثار سلبية كبيرة مستمرة. كان هذا جيد التحمل وآمن للغاية”، موضحًا أن العلاج يتم تقييمه للموافقة عليه كمنتج بيولوجي من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.