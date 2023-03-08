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صناديق عقارية بقيمة 4 مليارات ريال لتوفير 4 آلاف وحدة سكنية في الرياض والمدينة
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صناديق عقارية بقيمة 4 مليارات ريال لتوفير 4 آلاف وحدة سكنية في الرياض والمدينة

صناديق عقارية بقيمة 4 مليارات ريال لتوفير 4 آلاف وحدة سكنية في الرياض والمدينة

صناديق عقارية بقيمة 4 مليارات ريال لتوفير 4 آلاف وحدة سكنية في الرياض والمدينة
٠٢:١٣:٥٣ م، الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

انطلق معرض ريستاتكس الرياض العقاري 2023، في المركز الدولي للمؤتمرات والمعارض في الفترة من 7 إلى 10 مارس.

وعلى هامش المعرض، تم إطلاق صناديق عقارية بقيمة 4 مليارات ريال، لتوفير 4 آلاف وحدة سكنية في كل من الرياض والمدينة المنورة على مساحة 1 مليون متر مربع،

وشهد حفل افتتاح المعرض، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، إحداها ثلاثية بين الوطنية للإسكان ومبادرة البناء الحديث و 3 مصانع من مزودي خدمات تقنيات البناء الحديث، لتعزيز وفتح سوق التقنيات الحديثة للأفراد في مشاريع البناء الذاتي، ورفع جودة المعروض السكني.

معرض ريستاتكس جدة العقاري

وفي أكتوبر الماضي، كشف معرض ريستاتكس جدة العقاري عن مشاركة أكثر من 40 جهة عارضة من كبريات شركات التطوير والتسويق العقاري والإسكاني.

وفي مقدمة تلك الشركات شركة “روشن” – إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، ومعظم الجهات التمويلية والبنوك السعودية والجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل.

وأقيم المعرض في محافظة جدة خلال الفترة من 10- 13 أكتوبر 2022 بمركز جدة للمنتديات والفعاليات، ويسلط الضوء على تطورات ومستجدات القطاع العقاري السعودي في المشاريع السكنية والتجارية المتعددة الاستخدامات وتوجهاته والاستثمارات والشركات الجديدة التي أضافها على خارطته سواء في التطوير العقاري أو مشروعات الإسكان.

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الكلمات الدلالية:
الرياض عقارات مشاريع عقارية معرض

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