توضيح مهم من “حساب المواطن” لأصحاب عقود الإيجار

تواصل – فريق التحرير:

أصدر “حساب المواطن”، توضيحًا بشأن تأثير عقود الإيجار على برنامج الدعم من عدمه.

وقالت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على استفسار حول ما إذا كان عقد الإيجارات للمتزوج يزيد في دعم المستفيد؟: “حالة السكن ونوع السكن لا تؤثر في دعم حساب المواطن، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار “دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم””.

وأضافت: “ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (اضغط هنا)”.

حساب المواطن يوضح طريقة إضافة عقد الإيجار

اقرأ أيضًا:

غدًا.. صرف الدفعة 64 من “حساب المواطن”

ويقول “حساب المواطن”، إنه في حال وجود عقد إيجار موحد بإمكانك التوجه إلى أيقونة “إدارة المرفقات” واختيار نوع المرفق “عقد إلكتروني موحد من شبكة إيجار” ثم الضغط على أيقونة “حفظ”.

وأضاف أنه سيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه.

وتتيح شبكة إيجار لمستفيدي برنامج “حساب المواطن” خدمة توثيق العقد، بكل سهولة عبر عدد من الوسطاء العقاريين المعتمدين، في مختلف مناطق المملكة.

اقرأ أيضًا:

توضيح مهم من “حساب المواطن” بشأن إدراج الزوجة الأجنبية

حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.