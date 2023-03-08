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تحذير طبي: شرب الحليب يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب

تحذير طبي: شرب الحليب يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب

تحذير طبي: شرب الحليب يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب
٠١:٢٦:٥٩ م، الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت الدكتورة جوستين بتلر، مديرة أبحاث الصحة في مؤسسة “فيفا هيلث” بلندن من أن “شرب الحليب – أو أي منتج ألبان – يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب”.

وقالت بتلر، الحاصلة على الدكتوراه في البيولوجيا الجزيئية من جامعة بريستول، إن الحليب ومخفوق الحليب (الميلك شيك) “يحتويان على كميات كبيرة من الدهون المشبعة”.

واستشهدت ببحث توصل إلى أن استهلاك منتجات الألبان عالية الدسم مرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وأضافت “من ناحية أخرى، فإن النباتيين لديهم ضغط دم منخفض ومستويات كوليسترول أقل من جميع مجموعات النظام الغذائي الأخرى، وخطر الإصابة بأمراض القلب أقل بكثير”.

لذا نصحت بتلر، وهي مناصر للنباتيين، بـ “تجنب منتجات الألبان”، واستبدالها بمنتجات نباتية.

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منتجات الألبان

غير أن أخصائية التغذية في مؤسسة القلب البريطانية، تريسي باركر قالت إنه لا حاجة إلى التخلص من منتجات الألبان، مضيفة: “منتجات الألبان لا تحتاج إلى استبعادها من النظام الغذائي للوقاية من أمراض القلب والدورة الدموية”.

ونصحت في المقابل بعدم تناول منتجات الألبان كاملة الدسم، قائلة: “لا تخزن منتجات الألبان كاملة الدسم”، مضيفة أن الألبان قليلة الدسم هي الخيار الأفضل، وفقًا لصحيفة “إكسبريس”.

وتابعت: “من غير المحتمل أن يكون هناك أي ضرر في اختيار منتجات الألبان قليلة الدسم أو قليلة الدسم (طالما أنها لا تحتوي على سكر مضاف لتحل محل الدهون)”.

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الحليب الخالي من النكهات

ووفقًا لمؤسسة القلب البريطانية، فإن “حليب الألبان الخالي من النكهات يمكن أن يكون جزءًا من نمط الأكل الصحي للقلب. يمكن أن يتناول معظم الناس أنواعًا منتظمة أو قليلة الدسم”.

وتقول “الحليب غير المنكه” محايد “لصحة القلب، مما يعني أنه لا يزيد أو يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب”. وتضيف: “الحليب قليل الدسم هو خيار أفضل للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو ارتفاع الكوليسترول في الدم”.

وأوضحت أن “المشروبات السكرية تشمل المشروبات الغازية والعصائر ومشروبات الفاكهة ومشروبات الرياضة ومشروبات الطاقة والشاي المثلج”، محذرة من أن هذه المشروبات المحلاة بالسكر غنية بالسعرات الحرارية بينما تقدم “قيمة غذائية قليلة أو معدومة”.

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أمراض القلب الدكتورة جوستين بتلر شرب الحليب مؤسسة القلب البريطانية منتجات الألبان

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