منتدى الاستثمار.. خطوة مهمة لتعزيز الشراكة بين المملكة وألمانيا

توصل – واس:

يعتبر منتدى الاستثمار السعودي – الألماني، خطوة مهمة لتعزيز الشراكة بين المملكة وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وفي برلين أمس وبحضور وزير الاستثمار خالد الفالح، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي أودو فيليب، وأصحاب المعالي والمسؤولين من البلدين، وعدد من الجهات الحكومية والشركات بالقطاع الخاص في البلدين، عُقد منتدى الاستثمار السعودي – الألماني.

المملكة تمثل دورًا مهمًا ومؤثرًا في المنطقة والعالم

وخلال في كلمته خلال المنتدى أوضح وزير الاستثمار خالد الفالح أن المنتدى يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة بين المملكة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، مشيراً إلى وجود العديد من القواسم المشتركة بين البلدين التي من الممكن أن تعمل على تنمية العلاقات الثنائية ومنها المجالات التجارية والاستثمارية، حيث تعد كل من المملكة وجمهورية ألمانيا الاتحادية من أكبر الاقتصادات عالميًا، كما يلعب كل من البلدين دوراً مهماً ومؤثراً في المنطقة والعالم.

دور رائد في سوق الطاقة العالمي

وأكد أن المملكة وألمانيا تلعبان دورًا رائدًا في سوق الطاقة العالمي، حيث تعد المملكة أكبر منتج للطاقة وأكثرها تقدمًا في العالم، بينما تقود ألمانيا في العديد من القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة حيث تعمل المملكة أيضًا على زيادة تواجدها وقدرتها التنافسية.

المستقبل للانتقال إلى الطاقة النظيفة

وبين أن المستقبل للانتقال إلى الطاقة النظيفة بما فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر يتطلب توازنًا جيدًا بين الموارد التقليدية والمتجددة، التي يمكن أن يكون مجالاً للتعاون بين المملكة وألمانيا.

مزايا تنافسية للمستثمرين والشركات العالمية

وأفاد وزير الاستثمار أن المملكة تمتلك مزايا تنافسية للمستثمرين والشركات العالمية ومنها الشركات الألمانية، مبيناً أن المملكة أطلقت مؤخرًا مبادرة سلاسل الإمداد العالمية، ودشنت عددًا من المناطق الاقتصادية الخاصة، التي تتعزز مكانتها كمركز لوجستي عالمي.

وتضمنت أعمال المنتدى عروضًا حول المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية واستثمر في السعودية وعرضاً للمركز الوطني للتخصيص، كما عُقِدت عدد من الجلسات تناولت مستقبل الطاقة النظيفة وآفاق تطوير الصناعات التحويلية والسيارات والابتكار في الرعاية الصحية.

توقيع 7 مذكرات تفاهم في هذه المجالات

وجرى خلال المنتدى توقيع 7 مذكرات تفاهم في مجالات الصناعات الكيميائية والاستشارات الهندسية والأنظمة والتكنولوجيا، بهدف تعزيز الاستثمارات بين المملكة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، مما يعكس الجهود الرامية إلى التكامل والتعاون بينهما.

اجتماعات ثنائية بين كبرى الشركات من الجانبين

وبهدف بحث فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين واستعراض أوجه التعاون والشراكة الاستثمارية وتبادل الخبرات، تخلل المنتدى اجتماعات ثنائية بين كبرى الشركات وممثلي القطاع الخاص من الجانبين.

توسيع نطاق التعاون والعمل المشترك بين البلدين

الجدير بالذكر، أن إقامة المنتدى تأتي في إطار الزيارة الرسمية لوزير الاستثمار والوفد المرافق له التي تمتد لمدة ثلاث أيام، بهدف توسيع نطاق التعاون والعمل المشترك بين المملكة وجمهورية ألمانيا، وتنمية الاستثمارات المتبادلة وتحفيز الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص من الجانبين، وبحث الفرص المتاحة لتطوير التعاون في المجال الاستثماري في مختلف القطاعات.

اقرأ أيضًا:

أمين الرياض: ننافس دوليًا في الاستثمار ورأس المال

وزير الاستثمار: القطاع الخاص له دور كبير في نهضة المملكة وعمان (فيديو)

لفتح أبواب الاستثمار الواعد.. انطلاق أولى الجولات التعريفية لنيوم داخل المملكة

بهذه القيمة.. “الاستثمارات العامة” ينهي إصداره الثاني للسندات الخضراء