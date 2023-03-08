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شرطة الرياض تطيح بمواطنين لارتكابهما حوادث سلب
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شرطة الرياض تطيح بمواطنين لارتكابهما حوادث سلب

شرطة الرياض تطيح بمواطنين لارتكابهما حوادث سلب

شرطة الرياض تطيح بمواطنين لارتكابهما حوادث سلب
١٢:٥٤:٠٠ م، الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على مواطنين لارتكابهما حوادث جنائية، تمثلت في سلب المحلات التجارية، باستخدام مركبة مسروقة تم استردادها.

وضبط بحوزتهما 33 قرصًا خاصعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة، على ما أفاد حساب الأمن العام عبر موقع “تويتر”.

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عقوبة جريمة السرقة

هي جريمة حدية، حيث يُعاقب على السرقة (السرقة في الخفاء) ببتر اليد اليمنى للجاني حتى الرسغ.

وقد يُعاقب على السطو المسلح أو السطو السريع بالإعدام أو الصلب أو بتر اليدين والقدمين من الجانبين المتقابلين من الجسم، حسب شدة الجريمة.

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فالسطو المتكرر يمكن أن يعاقب عليه بتر اليد اليمنى والسرقة المشددة ببتر اليد والقدم.

وتتنطبق هذه الأحكام على سرقة السيارات، حيث إنها من جرائم السرقة المعاقب عليها بقطع اليد، إذا توافرت الشروط.

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