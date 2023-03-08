الأسبوع القادم.. “طقس العرب” تُحذر من اقتراب الوحش القطبي للمملكة ودول الخليج

تواصل – فريق التحرير:

حذرت مجموعة طقس العرب وهي أكبر منصة وتطبيق لمُتابعة توقعات الطقس والتطورات الجوية الميدانية في المملكة والمنطقة، من اقتراب الوحش القطبي للمملكة ودول الخليج.

الوحش القطبي يتمركز شمال قارة أوروبا

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنها تُحذر مما يسمي بـ “الوحش القطبي” الذي يقترب من بعيد وهو يتمركز شمال القارة الأوروبية.

الهواء البارد يتجه نحو شمال الجزيرة العربية

وتوقعت أن ينحدر الهواء البارد نحو شمال شبه الجزيرة العربية ويبدأ تعاقب الموجات على المملكة خلال الأسبوع القادم -بمشيئة الله- وأن ذلك يتزامن مع امتداد كتلة رطبة واسعة من بحر العرب.

خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة

فيما توقع خبراء الطقس، تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاء واسعة من منطقة حائل وأجزاء مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير والحدود الشمالية والقصيم وجنوب الجوف.

انخفاض في الحرارة على الشمالية

وأشار الخبراء إلى أن الحالة تمتد إلى أجزاء من محافظات الرياض الشمالية والغربية وشمال الشرقية، مع بداية انخفاض في الحرارة على المنطقة الشمالية ثم شمال الوسطى وشمال الشرقية.

هطول أمطار غزيرة على 11 منطقة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والرياض.

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