“رعاية” تُعلن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى.. الشروط ورابط التقديم
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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في عدة مدن، وفقًا للتفاصيل التالية:
* المسميات الوظيفية
2 – سائق.
2 – طبيب عام.
3 – دكتور عام.
4 – منسق PXI.
5 – حارس أمن.
6 – موظف قانوني أول.
7 – فني طب الطوارئ.
8 – فني تقويم العظام.
9 – أخصائي الجهاز التنفسي.
10 – استشاري طب وجراحة العيون.
11 – استشاري أمراض النساء والتوليد.
12 – رئيس خدمات الدعم والضيف.
13 – والمزيد …
* طريقة التقديم
– أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
– رابط التقديم – (اضغط هنا).
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