“رعاية” تُعلن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى.. الشروط ورابط التقديم

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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في عدة مدن، وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية

2 – سائق.

2 – طبيب عام.

3 – دكتور عام.

4 – منسق PXI.

5 – حارس أمن.

6 – موظف قانوني أول.

7 – فني طب الطوارئ.

8 – فني تقويم العظام.

9 – أخصائي الجهاز التنفسي.

10 – استشاري طب وجراحة العيون.

11 – استشاري أمراض النساء والتوليد.

12 – رئيس خدمات الدعم والضيف.

13 – والمزيد …

* طريقة التقديم

– أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).

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