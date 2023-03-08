الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
“رعاية” تُعلن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى.. الشروط ورابط التقديم
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“رعاية” تُعلن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى.. الشروط ورابط التقديم

“رعاية” تُعلن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى.. الشروط ورابط التقديم

“رعاية” تُعلن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى.. الشروط ورابط التقديم
١٢:٥٧:١٨ م، الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في عدة مدن، وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية

2 – سائق.

2 – طبيب عام.

3 – دكتور عام.

4 – منسق PXI.

5 – حارس أمن.

6 – موظف قانوني أول.

7 – فني طب الطوارئ.

8 – فني تقويم العظام.

9 – أخصائي الجهاز التنفسي.

10 – استشاري طب وجراحة العيون.

11 – استشاري أمراض النساء والتوليد.

12 – رئيس خدمات الدعم والضيف.

13 – والمزيد …

* طريقة التقديم

– أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).

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الكلمات الدلالية:
الشركة الوطنية للرعاية الطبية حملة الثانوية رعاية وظائف وظائف شاغرة

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