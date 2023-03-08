“تيك توك” ينافس “يوتيوب” بخدمة جديدة تحقق الأرباح لمستخدميه

تواصل – وكالات:

فاتحًا الباب لمستخدميه لتحقيق المال، قال تطبيق “تيك توك” إنه سيسمح لبعض صناع المحتوى بإنتاج مقاطع أطول على غرار موقع “يوتيوب” مقابل سعر.

وستتيح الخدمة الجديدة “سيريز” لصناع المحتوى المؤهلين وضع مجموعات تصل إلى 80 مقطعًا مصورًا طويلاً.

وقالوا إن مدة كل منها تصل إلى 20 دقيقة، خلف “جدار دفع”.

وأطول مدة يسمح بها تيك توك للمقاطع المصورة حاليًا هي عشر دقائق.

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منافسة مع جوجل

وبعد أن أحدث ثورة في مجال التواصل الاجتماعي الذي يهيمن عليه إلى حد بعيد “فيسبوك” و”إنستجرام” المملوكان لشركة “ميتا بلاتفورمز” بمقاطعه المصورة القصيرة ومحرك توصياته المتطور، يدخل “تيك توك” حاليًا غمار المنافسة مع عملاق آخر.. “يوتيوب” التابع لشركة “جوجل”.

ومن جهته قال “تيك توك”، المملوك لـ “بايت دانس”، إن مستخدميه يأتون على نحو متزايد إلى منصته لإنتاج محتوى مثل عرض جداول البيانات والتمارين البدينة ووصفات الطعام، وهي مساحة لا يزال يوتيوب الوجهة المهيمنة فيها.

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هل يتيح الخدمة مقابل المال؟

غير أن وكالة “رويترز” أشارت إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان “تيك توك” سيأخذ مقابلاً من صناع المحتوى على ذلك.

ويقدم التطبيق بالفعل لمستخدميه نصائح وهدايا، فضلاً عن إدارته صندوقًا لتحفيزهم على زيادة متابعيهم.

وبلغ عدد مستخدمي “تيك توك” مليار مستخدم نشط شهريًا في سبتمبر 2021.

ولم يبلغ عن قاعدة مستخدميه منذ ذلك الحين.

بالمقارنة، كان لدى “فيسبوك” قرابة ثلاثة مليارات مستخدم نشط شهريًا في ديسمبر 2022.