شاهد.. البرديات مع تساقط أمطار غزيرة غرب النحيتية جنوب منطقة حائل

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مع انخفاض درجات الحرارة، تساقطت، صباح اليوم، كميات غزيرة من الأمطار والبرد على غرب النحيتية جنوب منطقة حائل.

ووسط أجواء شتوية باردة، تساقطت، فجر اليوم، كميات غزيرة من الأمطار بين العويقيلة ورفحاء بالحدود الشمالية.

عدد من أعضاء المجموعة وهواة الطقس وسط أجواء منعشة وفطور تحت زخات المطر

جنوب غرب النحيتية جنوب منطقة #حايل الان س ٩.٤٥ صباح الاربعاء ١٦ شعبان ١٤٤٤

عضو المجموعة تركي الشلاحي pic.twitter.com/axbCEv6NXX — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) March 8, 2023

خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة

فيما توقع خبراء الطقس، تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاء واسعة من منطقة حائل وأجزاء مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير والحدود الشمالية والقصيم وجنوب الجوف.

أجمل المشاهد الجوية ل بردية الشويلعية ب الرقب جنوب غرب #حايل عصر اليوم الثلاثاء ١٥ شعبان ١٤٤٤ #حايل_الان

عضو المجموعة أحمد العنزي pic.twitter.com/v3amQ21mKt — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) March 7, 2023

انخفاض في الحرارة على الشمالية

وأشار الخبراء إلى أن الحالة تمتد إلى أجزاء من محافظات الرياض الشمالية والغربية وشمال الشرقية، مع بداية انخفاض في الحرارة على المنطقة الشمالية ثم شمال الوسطى وشمال الشرقية.

هطول أمطار غزيرة على 11 منطقة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والرياض.

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