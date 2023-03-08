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شاهد.. البرديات مع تساقط أمطار غزيرة غرب النحيتية جنوب منطقة حائل
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شاهد.. البرديات مع تساقط أمطار غزيرة غرب النحيتية جنوب منطقة حائل

شاهد.. البرديات مع تساقط أمطار غزيرة غرب النحيتية جنوب منطقة حائل

شاهد.. البرديات مع تساقط أمطار غزيرة غرب النحيتية جنوب منطقة حائل
١٢:٥٠:٤٢ م، الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

مع انخفاض درجات الحرارة، تساقطت، صباح اليوم، كميات غزيرة من الأمطار والبرد على غرب النحيتية جنوب منطقة حائل.

ووسط أجواء شتوية باردة، تساقطت، فجر اليوم، كميات غزيرة من الأمطار بين العويقيلة ورفحاء بالحدود الشمالية.

خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة

فيما توقع خبراء الطقس، تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاء واسعة من منطقة حائل وأجزاء مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير والحدود الشمالية والقصيم وجنوب الجوف.

انخفاض في الحرارة على الشمالية

وأشار الخبراء إلى أن الحالة تمتد إلى أجزاء من محافظات الرياض الشمالية والغربية وشمال الشرقية، مع بداية انخفاض في الحرارة على المنطقة الشمالية ثم شمال الوسطى وشمال الشرقية.

هطول أمطار غزيرة على 11 منطقة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والرياض.

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عاجل.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار غزيرة على الرياض والجوف و9 مناطق

 

 

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار غزيرة برديات حائل حالة الطقس مركز الأرصاد

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