رئيس “البنك الإسلامي للتنمية”: بهذا التمويل أنشأنا 1500 مدرسة في إفريقيا (فيديو)

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قال الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن البنك الإسلامي للتنمية خصص 300 مليون دولار لبرامج التعليم في إفريقيا الذي مكن من تشييد أكثر من 1500 مدرسة.

وأوضح “الجاسر” في مؤتمر مستقبل منظمات التربية والثقافة والعلوم، أن المملكة تسعى لإيجاد طرق تدريس مبتكرة مثل طرق التدريس الحواري التي تعتمد على الحوار والمناقشة، بما يعزز التعلم النشط وينمي الحس النقدي والتفكير البناء لدى الطلاب على عكس المنهج التقليدي ذاتي الخطاب.

وأضاف: التزم البنك الإسلامي بتوفير تمويل قدره 300 مليون دولار لهذا البرنامج، وتم إطلاق المرحلة التجريبية في كل من تشاد والنيجر وبوركينا فاسو، ثم توسع البرنامج ليشمل مشاريع في جامبيا والسنغال ومالي ونيجيريا.

وتابع : تمكن البرنامج من تشييد 1500 مدرسة وتقديم الدعم للمدارس وتوفير المدرسين.

انطلاق المؤتمر

وتحت شعار “معًا نحو التغيير في القرن الـ21″، انطلق في العاصمة الرياض اليوم على مدى يومين، أعمال مؤتمر “مستقبل منظمات التربية والثقافة والعلوم في القرن الـ21″.

ويشارك في المؤتمر عدد من المنظمات الدولية الكبرى في مجال التربية والثقافة والعلوم، بتنظيم من اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).

ويحظى مؤتمر “مستقبل منظمات التربية والثقافة والعلوم في القرن الـ21″، الذي يُعد الأول من نوعه في العالم، بمشاركة جهات بارزة ومؤثرة من مختلف أنحاء العالم في مجالات متعددة؛ كالعلوم والتقنية والتمويل التنموي؛ لمناقشة التحديات والفرص التي تشهدها قطاعات التربية والثقافة والعلوم في الوقت الراهن، وأثرها على المجتمعات، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل للعالم أجمع.

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