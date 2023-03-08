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انتهاء الاستعدادات لانطلاق التصفيات النهائية لمسابقة جائزة خادم الحرمين لحفظ القرآن الكريم
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انتهاء الاستعدادات لانطلاق التصفيات النهائية لمسابقة جائزة خادم الحرمين لحفظ القرآن الكريم

انتهاء الاستعدادات لانطلاق التصفيات النهائية لمسابقة جائزة خادم الحرمين لحفظ القرآن الكريم

انتهاء الاستعدادات لانطلاق التصفيات النهائية لمسابقة جائزة خادم الحرمين لحفظ القرآن الكريم
١٢:٤٥:١٢ م، الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، انتهاء الاستعدادات لانطلاق التصفيات النهائية لمسابقة جائزة خادم الحرمين لحفظ القرآن الكريم.

عدد المتسابقين بكل الفروع 105 متسابقًا ومتسابقة

وأوضحت أنها استكملت استعداداتها لانطلاق التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الـ24 لعام 1444هـ، التي تبدأ يوم الجمعة 25 شعبان 1444هـ في الرياض، بجوائز مالية يبلغ مجموعها 3,366,000 ريال للفائزين بفروعها الستة، حيث بلغ عدد المتسابقين من البنين والبنات بكل الفروع 105 متسابقاً ومتسابقة.

 التنافس الشريف بين أبناء الوطن

وأضافت أن المسابقة من معالم التنافس الشريف بين أبناء الوطن في حفظ كتاب الله الكريم وتلاوته وتفسيره، وتأتي تجسيدًا للجهود التي تقوم بها المملكة للعناية بالقرآن الكريم وحفظته، وتحظى بدعمٍ واهتمام من قِبل خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وبإشراف ومتابعة من قبل الوزارة.

محفل قرآني كبير لأكثر من 23 عامًا

وأكدت أن رعاية خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – ودعمه المتواصل لهذا المحفل القرآني الكبير لأكثر من 23 عاماً أسهم في تميزها وتطورها وزيادة الإقبال على التنافس في شرف الفوز بها، لافتة إلى أن الوزارة بدأت في تنفيذ الإجراءات الخاصة بتنظيم المسابقة، حيث وجهت بالبدء بالتصفيات الأولية في جميع الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بعموم مناطق المملكة.

يٌذكر أن الحفل الختامي لتكريم الفائزين من البنين سيقام غرة شهر رمضان المبارك من العام الجاري 1444هـ، بالرياض، فيما سيقام حفل تكريم الفائزات في اليوم الثاني من شهر رمضان.

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التصفيات النهائية الدعوة والإرشاد القرآن الكريم المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين جائزة خادم الحرمين وزارة-الشؤون-الإسلامية

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