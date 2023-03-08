نصيحة مهمة للمدخنين ومدمني القهوة قبل رمضان

تواصل – فريق التحرير:

يعاني المدخنون ومدمنو القهوة من صعوبة في التكيف مع الصيام وبخاصة في الأيام الأولى من شهر رمضان، حيث تطرأ عليهم تغيرات مزاجية.

وكتب الدكتور خالد النمر، ‏‏‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين عبر حسابه في موقع “تويتر”: “ننصح المدخنين ومدمني القهوة ان يتدّرجوا في تقليل جرعات الكافيين والنيكوتين قبل دخول رمضان لتفادي التعب ونوبة الصداع الشديد في أول أيامه”.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. مسن يروي معاناته مع التدخين ويكشف عن تركيب “جهاز إلكتروني” في جسمه

ماذا يحدث عند التوقف عن القهوة والسجائر؟

يشعر المدمن على التدخين بـ:

-آلام في الرأس

-التوتر

-القلق

-الارتعاش

-الخمول في الجسم

-صعوبة التّركيز

-انهمار الدموع من العين.

عند التوقف عن شرب القهوة يشعر المدمن بـ :

-آلام في الرأس

-العصبية والتوتر وأحيانًا العدوانية

-قلق طيلة الأيام الأولى من الصّوم.

اقرأ أيضًا:

اكتشاف مذهل.. 8 أدوية للإقلاع عن التدخين

هل الصوم فرصة للإقلاع عن التدخين؟

-يعتبر شهر رمضان فرصة مناسبة للإقلاع عن عديد السلوكات السيئة ,مثل التدخين للعيش أفضل.

-يمكن أن يستعمل المدخن بدائل النيكوتين للحد من الإدمان. مع التحلي بالإرادة للتوقف عن التدخين.

-من أكثر العادات السيئة شرب القهوة و التّدخين مباشرة عند الإفطار، لأن هذه المواد تعتبر منشّطات للمخّ وتساهم في اضطراب النوم.

-يمكن تعويد الجسم على الحد من التدخين والقهوة قبل حلول شهر رمضان بفترة كافية.

-تغيير العادات السيئة بالقيام بالنشاط البدني وشرب كميات كبيرة من الماء والأكل الصحي وعدم مخالطة المدخنين، وأخذ الأدوية اللاّزمة عبر مختصّين في المساعدة على الإقلاع عن التدخين مثل اللاصقات.