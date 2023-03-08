نصيحة مهمة للمدخنين ومدمني القهوة قبل رمضان
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يعاني المدخنون ومدمنو القهوة من صعوبة في التكيف مع الصيام وبخاصة في الأيام الأولى من شهر رمضان، حيث تطرأ عليهم تغيرات مزاجية.
وكتب الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين عبر حسابه في موقع “تويتر”: “ننصح المدخنين ومدمني القهوة ان يتدّرجوا في تقليل جرعات الكافيين والنيكوتين قبل دخول رمضان لتفادي التعب ونوبة الصداع الشديد في أول أيامه”.
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ماذا يحدث عند التوقف عن القهوة والسجائر؟
يشعر المدمن على التدخين بـ:
-آلام في الرأس
-التوتر
-القلق
-الارتعاش
-الخمول في الجسم
-صعوبة التّركيز
-انهمار الدموع من العين.
عند التوقف عن شرب القهوة يشعر المدمن بـ :
-آلام في الرأس
-العصبية والتوتر وأحيانًا العدوانية
-قلق طيلة الأيام الأولى من الصّوم.
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هل الصوم فرصة للإقلاع عن التدخين؟
-يعتبر شهر رمضان فرصة مناسبة للإقلاع عن عديد السلوكات السيئة ,مثل التدخين للعيش أفضل.
-يمكن أن يستعمل المدخن بدائل النيكوتين للحد من الإدمان. مع التحلي بالإرادة للتوقف عن التدخين.
-من أكثر العادات السيئة شرب القهوة و التّدخين مباشرة عند الإفطار، لأن هذه المواد تعتبر منشّطات للمخّ وتساهم في اضطراب النوم.
-يمكن تعويد الجسم على الحد من التدخين والقهوة قبل حلول شهر رمضان بفترة كافية.
-تغيير العادات السيئة بالقيام بالنشاط البدني وشرب كميات كبيرة من الماء والأكل الصحي وعدم مخالطة المدخنين، وأخذ الأدوية اللاّزمة عبر مختصّين في المساعدة على الإقلاع عن التدخين مثل اللاصقات.