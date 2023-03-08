وزير التعليم: المملكة تدعم كافة الجهود لتطوير الفرص الجديدة

تواصل – فريق التحرير:

قال وزير التعليم يوسف البنيان، إن المملكة تدعم كافة الجهود لتطوير الفرص الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف في كلمته بمؤتمر “مستقبل منظمات التربية والثقافة والعلوم”، أن المملكة تستهدف تحقيق التكامل المنشود والوصول للتنمية المستدامة وتعزيز دور مجالات التأثير الرئيسية “التربوية والثقافية والعلمية” وغيرها لأنها محرك رئيس لأي عملية تنموية.

وتابع: نهدف لتوفير سبل التعاون والاستدامة من خلال الحوار وطرح المبادرات النوعية وبناء منصة عالمية حاضنة لمنظومة موسعة من المنظمات ذات الاختصاص المتنوع.

انطلاق المؤتمر

وتحت شعار “معًا نحو التغيير في القرن الـ21″، انطلق في العاصمة الرياض اليوم على مدى يومين، أعمال مؤتمر “مستقبل منظمات التربية والثقافة والعلوم في القرن الـ21″، بمشاركة عدد من المنظمات الدولية الكبرى في مجال التربية والثقافة والعلوم، بتنظيم من اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).

ويحظى مؤتمر “مستقبل منظمات التربية والثقافة والعلوم في القرن الـ21″، الذي يُعد الأول من نوعه في العالم، بمشاركة جهات بارزة ومؤثرة من مختلف أنحاء العالم في مجالات متعددة؛ كالعلوم والتقنية والتمويل التنموي؛ لمناقشة التحديات والفرص التي تشهدها قطاعات التربية والثقافة والعلوم في الوقت الراهن، وأثرها على المجتمعات، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل للعالم أجمع.

وسيجمع المؤتمر قادة المنظمات الدولية ومتعددة الأطراف في مجالات التربية والثقافة والعلوم، مع نظرائهم من منظومة موسعة تشمل ممثلين عن بنوك التنمية الدولية والإقليمية، والمؤسسات الأكاديمية، وقطاع الأعمال والمنظمات الخيرية، والخبراء المتخصصين والمستثمرين ورواد الأعمال؛ بهدف تمكين التعاون لدعم قطاعات التربية والثقافة والعلوم حول العالم، ومساعدتها في تحقيق أهدافها ورسم خطط مستقبلية تُواكب التطورات التي يشهدها العالم.

وسيقام المؤتمر في نسخته الأولى الافتتاحية في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية بالرياض، بحضور يصل إلى 300 مشارك، يمثلون المنظمات والوكالات الدولية العاملة ضمن إطار مهام قطاعات التربية والثقافة والعلوم، إلى جانب شركات عالمية رائدة، ومنظمات خيرية، ومؤسسات أكاديمية، وبنوك تنموية، وشركات رأس المال المستثمر.

كما سيكون المؤتمر منصة ملهمة للتعاون عبر المنظومة العالمية؛ ليسهم في بناء شراكات جديدة، وتعزيز التأثير المشترك، وتمكين ابتكار حلول أكثر فاعلية.

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