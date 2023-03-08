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الحالة السابعة.. إنقاذ معتمر توقف قلبه لـ10 دقائق
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الحالة السابعة.. إنقاذ معتمر توقف قلبه لـ10 دقائق

الحالة السابعة.. إنقاذ معتمر توقف قلبه لـ10 دقائق

الحالة السابعة.. إنقاذ معتمر توقف قلبه لـ10 دقائق
١١:١٩:٠٩ ص، الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكد مدير مركز الصافية الصحي، أسامة الشنقيطي، أن عملية إنقاذ معتمر باكستاني توقف قلبه لـ10 دقائق كان ناجحة وسريعة وغير مسبوقة.

الحالة هي الـ 7 منذ بداية موسم العمرة

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن فريق الإنقاذ والتدخل السريع نجح في إنقاذ معتمر باكستاني توقف قلبه لـ10 دقائق، مشيرًا إلى أن هذه الحالة هي الـ 7 منذ بداية موسم العمرة.

كادر طبي متميز وبرامج تدريبية مختلفة

وأضاف أنه بفضل الله تعالى، فإن مركز الصافية الصحي يتمتع بكوادر على مستوى عال جدًا يعمل وفق برنامج تدريبي وأنه استقبل الكثير جدًا من الحالات.

المركز ساعد في إنقاذ العديد من الأرواح

وأشار إلى أن حالة المعتمر الباكستاني، تميزت بأنها كانت سريعة جدًا بنقلها والتعامل الطبي المناسب معها، من خلال فريق مدرب ويجيد التعامل مع مثل هذه الحالات ومشاركته في إنقاذ العديد من الأرواح بفضل الله عز وجل.

هكذا تم التعامل مع حالة المعتمر الباكستاني

وكشف أن المريض وصل إلى المركز بدون أي علامات حيوية وبقلب متوقف تمامًا، وتم التعامل مع الحالة باستجابة سريعة باستخدام الصدمات والأدوية والعاج المناسب، أدى إلى رجوع النبض للقلب وتحسن حالة المريض.

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ولفت إلى أن هذه العام بالنسبة للمعتمرين هو عام متميز جدًا خاصة وأنه يأتي بعد جائحة كورونا، حيث شهد الموسم ازدحام جدًا، ودخول المعتمرين بعد انتهاء موسم الحد كان كبيرًا جدًا، حيث استقبل المركز العديد من الحالات الحرجة وتعامل معها بشكل احترافي متميز.

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