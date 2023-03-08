“كلاب تشيرنوبل” تحمل لغز النجاة من كارثة نووية

تواصل – فريق التحرير:

على الرغم من مضي ما يقرب من 40 عامًا من الكارثة النووية في تشيرنوبل، إلا أن مئات الكلاب الضالة لازالت تعيش في المنطقة التي أصبحت مهجورة منذ ذلك الوقت، بعد أن أخليت تمامًا من السكان.

ودفعت قدرة الكلاب على العيش في التلوث الإشعاعي الناتج عن أسوأ كارثة نووية في التاريخ، العلماء إلى البحث في أسباب ذلك، وهو اللغز الذي قد تشكل الإجابة عليه مفتاح النجاة من انفجار نووي.

اقرأ أيضًا:

كارثية ومرعبة.. الكشف عن خطة بوتين في تشرنوبل

كيفية تعايش الكلاب في تشيرنوبل

ويبحث العلماء في كيفية تعايش الكلاب في المنطقة، وكيف يبدو أنها تكيفت بشكل أفضل من الحيوانات الأخرى – وخاصة الطيور، التي عانت من عيوب وراثية شديدة.

قالت جابرييلا سباتولا، عالمة الوراثة في المعاهد الوطنية للصحة وجامعة ساوث كارولينا، لصحيفة “أتلانتيك”: “كانت الكلاب هناك فور وقوع الكارثة”.

النتائج التي توصل إليها باحثون مثل سباتولا “يمكن أن تكشف عن الخسائر الدائمة للإشعاع وتلمح إلى السمات التي ساعدت بعض الكلاب على تجنب أسوأ الآثار الصحية للكارثة”، كما كتبت كاثرين ج. وو في “أتلانتيك”.

وتابعت: “مصائر الكلاب – التي يتم تربيتها وتكييفها للعمل واللعب والاستراحة إلى جانبنا – مرتبطة بمصيرنا. ويمكن أن تُظهر لنا الكلاب التي نتركها وراءنا عندما تندلع الأزمات ما يلزم للنجاة من تداعيات أخطائنا الجسيمة”.

اقرأ أيضًا:

بعد “تشرنوبل”.. “الطاقة الذرية” تفقد الاتصال بمحطة “زابوريجيا” للطاقة النووية في أوكرانيا

ماذا أظهرت النتائج؟

وأصبحت “كلاب تشيرنوبل” محور دراسة علمية جديدة نظرت في التركيب الجيني لـ302 كلبًا يعيشون في مواقع مختلفة داخل وحول المنطقة المحظورة، وذلك بعد جمع عينات من دمائهم.

ووجد فريق البحث، أن الكلاب التي تعيش داخل المنطقة المحظورة أو في المنطقة المجاورة مباشرة لها “مختلفة ومتميزة وراثيًا”، عن تلك التي تعيش بعيداً عن مركز الكارثة، وأن هناك اختلاطاً بسيطًا جدًا في الجينات بين المجموعتين، مما يشير إلى أنهما نادرًا ما يتزاوجان من بعضهما بعضًا.

وقد يكون هذا جزئيًا بسبب حقيقة أن الكلاب تعتمد بشدة على البشر، عندما فر البشر من تشيرنوبيل، ربما عانوا في البداية من أجل الدفاع عن أنفسهم- لكنهم أيضًا كانوا أقل عرضة من الحيوانات الأخرى لأكل الحيوانات والنباتات الملوثة بالإشعاع.

قالت إلينور كارلسون، خبيرة الجينوم في معهد برود التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وهارفارد، إنه عند دراسة هذه الكلاب، قد يجدون أن جيناتهم قد تحورت وتسببت في المرض. لكنهم قد يجدون أيضًا أن الكلاب النباتية تمتلك سمات وراثية فريدة للبقاء على قيد الحياة – بما في ذلك مقاومة أكبر للسرطان.

وعلقت كاثرين ج. وو على النتائج: “هذا، بدوره، يمكن أن يبشر بالخير لنا (الناس)”.

https://nypost.com/2023/03/06/chernobyl-dogs-could-hold-the-secret-to-surviving-apocalypse/