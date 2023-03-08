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توضيح مهم من الجوازات بشأن إمكانية عودة من غادر المملكة أثناء جائحة كورونا
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توضيح مهم من الجوازات بشأن إمكانية عودة من غادر المملكة أثناء جائحة كورونا

توضيح مهم من الجوازات بشأن إمكانية عودة من غادر المملكة أثناء جائحة كورونا

توضيح مهم من الجوازات بشأن إمكانية عودة من غادر المملكة أثناء جائحة كورونا
١٠:٢١:٤٢ ص، الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت المديرية العامة للجوازات، أن التعليمات واضحة بشأن إمكانية عودة من غادر المملكة أثناء جائحة كورونا ولم يرجع.

المنع من الدخول لمدة 3 سنوات

وأوضح حساب العناية بالمستفيدين على “تويتر”، أن التعليمات تنص على أن من خرج من المملكة ولم يعد، يُمنع من الدخول لمدة 3 سنوات.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المستفيدين قال فيه : “خرجت من المملكة أثناء جائحة كورونا ولم أستطيع العودة بسبب تعليق الطيران وصعوبة في تجديد الإقامة، تاريخ الخروج يوم 12 رجب 1441، وتاريخ انتهاء الإقامة يوم 22 ذو الحجة 1441، أرجوا الإفادة للأهمية متى وفي أي تاريخ أستطيع العودة بتأشيرة عمل جديدة”.

طريقة سداد المدفوعات لخدمتي إصدار أو تجديد الجواز

في الوقت نفسه، كشفت الجوازات عن طريقة سداد المدفوعات الحكومية لخدمتي إصدار أو تجديد جواز السفر الإلكتروني عبر منصة “أبشر”، مبينة أن طريقة السداد تكون عن طريق الخطوات التالية:

1- قائمة الخدمات.

2- المدفوعات الحكومية.

3- دفع رسوم جديدة.

4- تحديد قطاع الجوازات.

5- اختيار الخدمة “إصدار – تجديد” جواز السفر.

6- اختيار المستفيد “صاحب الحساب – أحد أفراد الأسرة”.

7 – اختيار المدة “5 أو 10 سنوات”.

8- الدفع.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الجوازات تذكرة خروج وعودة جائحة كورونا جواز السفر سداد المدفوعات الحكومية

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