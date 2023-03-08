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اليورو ينخفض لـ 3.95 .. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

اليورو ينخفض لـ 3.95 .. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

اليورو ينخفض لـ 3.95 .. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
١٠:٢٠:٤٥ ص، الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأربعاء 8 من مارس، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.
وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 3.95 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.96

دينار كويتي 12.21

ريال عماني 9.75

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.44

فرنك سويسري 3.98

أسعار العملات أمس

وأمس، سجل الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 3.95 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.96

دينار كويتي 12.21

ريال عماني 9.75

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.44

فرنك سويسري 3.98

مؤشر الدولار

وأمس، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسة، بنسبة 0.25% بعدما انخفض 0.26% في الجلسة الماضية.

وسجل الدولار مكاسب واسعة مع انخفاض كل من اليورو 0.22% إلى 1.0655 دولار والاسترليني 0.32% إلى 1.19885 دولار، في حين ارتفعت العملة الأمريكية 0.1% أمام الين الياباني إلى 136.05 ين، وفقا لـ”رويترز”.

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الكلمات الدلالية:
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