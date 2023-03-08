الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
“زد دخلك الآن”.. إليك خطوات بدء مشروعك بالاستفادة من برامج صندوق التنمية
توضيح مهم من الجوازات بشأن إمكانية عودة من غادر المملكة أثناء جائحة كورونا
اليورو ينخفض لـ 3.95 .. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
غدًا.. صرف الدفعة 64 من “حساب المواطن”
“كلاب تشيرنوبل” تحمل لغز النجاة من كارثة نووية
قرار مهم من “المرور” لأصحاب المركبات المهملة أو التالفة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

العظمى 36 والصغرى 8.. ارتفاع درجات الحرارة اليوم على معظم الأنحاء

العظمى 36 والصغرى 8.. ارتفاع درجات الحرارة اليوم على معظم الأنحاء

العظمى 36 والصغرى 8.. ارتفاع درجات الحرارة اليوم على معظم الأنحاء
١٠:١٧:٢٨ ص، الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، أنه يتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 36 درجة في مكة المكرمة والأحساء، و35 درجة في وادي الدواسر، و34 درجة في الدمام والقنفذة وشرورة..

و33 درجة في الخرج، و32 درجة في الرياض والمدينة المنورة وجدة وينبع وجازان والدوادمي ونجران، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة 21 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي: طريف والقريات 8 درجات مئوية، وتبوك 10، وأبها 12، ووسكاكا وحائل 16 درجة مئوية.

الصورة

هطول أمطار غزيرة على 11 منطقة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والرياض.

اقرأ أيضًا:

من الخميس إلى السبت.. الأرصاد تتوقع تقلبات جوية بمعظم المناطق

عاجل.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار غزيرة على الرياض والجوف و9 مناطق

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار غزيرة السيول الطقس درجات الحرارة

مواد ذات صلة

المزيد
الخارجية الروسية: بقاء الأسد في السلطة ليس «حتميّاً»

الخارجية الروسية: بقاء الأسد في السلطة ليس «حتميّاً»

١٠:١٨ م، الثلاثاء، ٠٣ نوفمبر ٢٠١٥
رداً على مجزرة «خان شيخون». واشنطن تخطط لعقوبات جديدة على نظام «الأسد»

رداً على مجزرة «خان شيخون». واشنطن تخطط لعقوبات جديدة على نظام «الأسد»

٠٦:٤٩ م، السبت، ٠٨ أبريل ٢٠١٧
موجز الظهيرة| «التسليف» يوضح حقيقة الإعفاء من القروض.. وتوظيف خريجي التربية الخاصة

موجز الظهيرة| «التسليف» يوضح حقيقة الإعفاء من القروض.. وتوظيف خريجي التربية الخاصة

٠١:٢٣ م، الخميس، ٢٥ أغسطس ٢٠١٦
بالفيديو والصور.. أمطار غزيرة على عسير وجامعة الملك خالد تتجاهل تعليق الدراسة

بالفيديو والصور.. أمطار غزيرة على عسير وجامعة الملك خالد تتجاهل تعليق الدراسة

١٠:٠٨ ص، الخميس، ١٤ أبريل ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *