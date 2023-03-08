العظمى 36 والصغرى 8.. ارتفاع درجات الحرارة اليوم على معظم الأنحاء

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، أنه يتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 36 درجة في مكة المكرمة والأحساء، و35 درجة في وادي الدواسر، و34 درجة في الدمام والقنفذة وشرورة..

و33 درجة في الخرج، و32 درجة في الرياض والمدينة المنورة وجدة وينبع وجازان والدوادمي ونجران، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة 21 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي: طريف والقريات 8 درجات مئوية، وتبوك 10، وأبها 12، ووسكاكا وحائل 16 درجة مئوية.

هطول أمطار غزيرة على 11 منطقة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والرياض.

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