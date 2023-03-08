انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 22 يسجل 200 ريال

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انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، 8 من مارس داخل المملكة، مقارنة بأسعار أمس، حيث سجل عيار 24 نحو 218.72 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 200.49 ريال.

عيار 21 يسجل 191.38 ريالًا وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 191.38 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 164.04 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 127.59 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 109.36 ريال. فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 6802 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1567 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 223,846 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، سجل عيار 24 نحو 222.96 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 204.38 ريال.

كما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 195.09 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 167.89 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 130.58 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 111.92 ريال.

أسعار أوقية الذهب أمس

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 6962 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1531 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 218,717 ريال.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1843.25 دولار للأوقية، بحلول الساعة 11:12 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1848.40 دولار.

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