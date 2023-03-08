توضيح مهم من “الصحة” حول أضرار وضع أبراج الاتصالات فوق أسطح المنازل

تواصل – فريق التحرير:

من المسائل التي تثير قلق كثير من الناس، وضع أبراج وشبكات تقوية الهواتف فوق أسطح المنازل، في ظل ما يتردد عن أضرارها.

لكن وزارة الصحة قالت في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على سؤال لأحد المواطنين حول الأضرار المحتملة لذلك، بأنه لا توجد دراسات علمية كافية تثبت ذلك”.

الموجات اللاسلكية الصادرة عن محطات الهواتف

وهو ما أكدته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تصريحات سابقة، قائلة إنه لا يوجد حتى الآن دليل علمي على أن الموجات اللاسلكية الصادرة عن هواتف ومحطات الهاتف المتنقل قد تؤدي إلى أمراض أو آثار صحية سلبية عندما تكون متوافقة مع الضوابط والمعايير العالمية الموصى بها من منظمة الصحة العالمية.

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وذكرت أن أبراج الاتصالات هي الوسيلة التقنية المطبقة في جميع أنحاء العالم لنشر خدمات الهاتف المتنقل الأرضية، ونشر هذه المحطات في المناطق المأهولة يتم وفق منظومة هندسية خلوية تأخذ في الحسبان عند التصميم عديدًا من العوامل، من أبرزها قوة البث والمنطقة المغطاة والكثافة السكانية فيها، مع الالتزام بالمستويات المحددة في ضوابط الهيئة للبث الآمن.

آراء متضاربة حول مخاطر أبراج وشبكات تقوية الهواتف

وتتعدد الآراء إلى حد التضارب حول مخاطر وضع أبراج وشبكات تقوية الهواتف فوق أسطح البنايات والمؤسسات العامة في العديد من الأحياء السكنية بالمدن.

إذ أن العديد من المراكز والمنظمات العلمية والطبية العالمية تحذر من أن أبراج الاتصالات التي تقوم بنقل الإشارات لترددات الاتصال عبر شبكات الهواتف النقالة، تعد مصدرًا من مصادر الإشعاع الذي قد يسبب الإصابة بأنواع معينة من السرطان المرتبط بزيادة الحساسية الكهرومغناطيسية لدى بعض الأفراد.

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ويقول علماء إن متابعات صحية عديدة أجريت على السكان الذين منازلهم تقع بالقرب من الأبراج والهوائيات وشكوى الكثير ممن يعملون لساعات طويلة في المنطقة المجاورة لأبراج الهواتف الخلوية من الظهور المفاجئ للصداع، والرؤية الباهتة، والغثيان، ومجموعة متنوعة من الأورام.