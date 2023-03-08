“الخلطة السرية” للنجاح.. أبرز 7 شروط وخطوات

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ما من أحد إلا ويتمنى أن يكون إنسانًا ناجحًا في حياته، يملك القدرة على تحقيق أهدافه، وهي مسألة ليست من السهولة بمكان، فهي تتطلب مقومات شخصية، وإرادة فولاذية لا تكل ولا تمل لإثبات نفسها.

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اشتراطات لبلوغ وتحقيق النجاحات

وطرح الدكتور أحمد الكويتي في صحيفة “الجزيرة”، العديد من الاشتراطات التي يجب أن تتوافر في الشخص لبلوغ وتحقيق النجاحات المنشودة، على النحو التالي:

-لن تتحقق إلا إذا سعيت جاهدًا لتصبح أكثر قدرة لتحقيق إنجازاتك، وما الذي يجب عليك تقديمه وكيف تخطط بشكل علمي قائم على خطط ممنهجة تضعك مع الأشخاص الناجحين.

-تغيير مجرى الحياة في العمل، وفي الحياة ليس بالأمر السهل، بل يتطلب المزيد من الجهد والتركيز القائم على معطيات إيجابية تدفعك دفعًا نحو النجاح.

-النجاح لا يتم تحقيقه فقط من خلال دراسة ما يحدث في حياتنا ومحاولة تغييره للأفضل، وإنما أيضًا من خلال إزالة الحواجز أمام أدائنا المهني أو الحياتي لتحقيق نجاحات حقيقية

-إذا كنت تريد رفع مستوى الأداء والتقدم في حياتك الشخصية والمهنية، فإن أحد طرق النجاح هو تقوية العزيمة الصادقة والقيم والصفات والعادات التي تشحذ هِمَّتك للوصول إلى أعالي قمة التفوق وتحقيق نجاحات منقطعة النظير.

-عدم الانخراط في صعوبات المهنة، بل يجب علينا التركيز على كيفية فهمها، والتغلب عليها بكفاءة، وهل لدينا الأداة المناسبة التي تبني عقولنا، وتمنحنا المزيد من الثقة وكثيرًا من الإنجازات والنمو المهني.

-العقل هو المحرك الأول لنجاح أو فشل أي إنسان، وعلى قدر إيمانك بعقلك، واستخدامه لدعم قِيَمك وتشجيعها يجعل يوم العمل يزدهر بدلًا من أن يُثقلك.

-النجاح في الحياة يرتبط بالهِمَّة العالية، والتي لها القدرة على تحسين قراراتك، وألا تغفل عن أن النجاح الحقيقي هو ذلك النجاح الذي يجعلك راضيًا تمامًا عما أنت عليه الآن، وأنه بإمكانك أن تصبح الأفضل، وتتفوق في مجالات التفكير؛ لتتماشى بشكل أوضح مع النجاح.

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