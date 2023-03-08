“زد دخلك الآن”.. إليك خطوات بدء مشروعك بالاستفادة من برامج صندوق التنمية

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العديد من الطرق والوسائل تمكن الباحثين من جني الأموال، أبرزها المنتجات التي يطرحها صندوق التنمية العقارية باستمرار، حيث يقدم للمستفيدين خدمات ومشروعات تمكنهم من البدء في مشروعهم الخاص.

البرامج والمشروعات التي يقدمها الصندوق لا تشمل صغار المستثمرين فقط وإنما تشمل كذلك العاملين في الأنشطة الكبيرة أيضًا.

برنامج “سكني”

ويعد برنامج “سكني” أحد أهم المشروعات التي يدعمها الصندوق، وهذا البرنامج يشمل الكثير من الفئات، ويستهدف فئات عديدة وليس فئة محددة.

ومنذ الإعلان عن الضمان الاجتماعي الشهري أو المطور، تمكن الكثير من المستفيدين من الدخول في مجال العمل عبر مشاريعهم الإنتاجية الخاصة مستغنين بذلك عن الدعم.

6 خطوات

وعبر خطوات يمكن للمواطن أن يستثمر الدعم المقدم في التحول نحو الإنتاجية والربح.

حدد مجال عمل المشروع.

خاطب الصندوق لتحديد جهة التمويل.

الاتفاق على ميزانية محددة.

البدء في التنفيذ معتمدًا على دراسات واقعية للسوق.

الاستمرارية في المشروع حتى مع ضعف العائد في البداية.

التحول نحو الإنتاجية والربح وعدم انتظار الدعم الشهري.

وتقدم منظومة التنمية الاجتماعية مجموعة من المحفزات والممكنات التي تساعد مستفيدي الضمان الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة من الاستثمار في سوق العمل وامتلاك مشاريع خاصة.

وبالنسبة للمستثمرين فهناك الكثير من البرامج التي تمكنهم من العمل والإنتاجية من بينها برنامج “تطوير”.

برنامج تطوير

يدعم البرنامج المنشآت العاملة في نشاط التطوير العقاري لتطوير وتوسيع أنشطتها، وتشجيع المؤسسات المالية بالتعاون مع القطاعات وخاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق التكامل وزيادة المعروض العقاري.

منافع البرنامج للمطورين العقاريين

رفع التصنيف الائتماني للمطور، ليكون مؤهلاً للحصول على تمويل.

دعم المطور للحصول على أسعار تنافسية.

الحد الأدنى من المتطلبات

سجل ائتماني خالي من الملاحظات.

قوائم مالية مدققة لآخر 3 سنوات.

الملاءة المالية للمطور التي تمكنه من سداد الإلتزامات القائمة والقادمة.

إكمال تقديم جميع المستندات الواردة في نموذج الطلب.



خطوات التقديم على البرنامج

التقديم على رابط البرنامج.

المراجعة الائتمانية الأولية والتأكد من صحة المستندات.

دراسة الطلب من قبل الجهات التمويلية والحصول على عرض تمويلي.

الموافقة على العرض ووضع المتطلبات.

ويقدم بنك التنمية الاجتماعية قروض ميسرة للمستفيدين تصل إلى 300 ألف ريال بالإضافة الى التدريب والتأهيل والمتابعة الفنية طوال حياة المشروع، فيما يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” حزمة أخرى للمستفيدين من الضمان للبدء بمشاريعهم الخاصة.

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