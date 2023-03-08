الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
“زد دخلك الآن”.. إليك خطوات بدء مشروعك بالاستفادة من برامج صندوق التنمية
توضيح مهم من الجوازات بشأن إمكانية عودة من غادر المملكة أثناء جائحة كورونا
اليورو ينخفض لـ 3.95 .. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
غدًا.. صرف الدفعة 64 من “حساب المواطن”
“كلاب تشيرنوبل” تحمل لغز النجاة من كارثة نووية
قرار مهم من “المرور” لأصحاب المركبات المهملة أو التالفة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

فجر اليوم.. شاهد هطول أمطار غزيرة بين العويقيلة ورفحاء بالحدود الشمالية

فجر اليوم.. شاهد هطول أمطار غزيرة بين العويقيلة ورفحاء بالحدود الشمالية

فجر اليوم.. شاهد هطول أمطار غزيرة بين العويقيلة ورفحاء بالحدود الشمالية
١٠:٠٠:٠٩ ص، الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء شتوية باردة، تساقطت فجر اليوم كميات غزيرة من الأمطار ببن محافظات العويقيلة ورفحاء بالحدود الشمالية.

مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف هطلت الأمطار الغزيرة بالحدود الشمالية بين محافظات بين العويقيلة ورفحاء مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة

في الوقت نفسه، توقع خبراء الطقس تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاء واسعة من منطقة حائل وأجزاء مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير والحدود الشمالية والقصيم وجنوب الجوف، لافتين إلى أن الحالة تمتد إلى أجزاء من محافظات الرياض الشمالية والغربية وشمال الشرقية، وبداية انخفاض في الحرارة على الشمالية ثم شمال الوسطى وشمال الشرقية.

هطول أمطار غزيرة على 11 منطقة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والرياض.

اقرأ أيضًا:

من الخميس إلى السبت.. الأرصاد تتوقع تقلبات جوية بمعظم المناطق

“الأرصاد”: أمطار خفيفة إلى متوسطة على المدينة وعسير وجازان

عاجل.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار غزيرة على الرياض والجوف و9 مناطق

الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة الأرصاد الحدود الشمالية العويقلية حالة الطقس درجات الحرارة رفحاء

مواد ذات صلة

المزيد
سقوط مروِّع لضحية حادث تصادم بين شاحنتين من أعلى جسر بجدة (فيديو)

سقوط مروِّع لضحية حادث تصادم بين شاحنتين من أعلى جسر بجدة (فيديو)

١١:٤٥ م، الأحد، ٠٢ أكتوبر ٢٠١٦
العمل: توطين قطاع «مبيعات وكالات السيارات» بنسبة 100% بنهاية 2017

العمل: توطين قطاع «مبيعات وكالات السيارات» بنسبة 100% بنهاية 2017

٠٤:١٥ م، الثلاثاء، ٠٩ أغسطس ٢٠١٦
خطبتا المسجدين الحرام والنبوي: الله حرّم كل ما فيه فساد للعباد في المعاش والمعاد

خطبتا المسجدين الحرام والنبوي: الله حرّم كل ما فيه فساد للعباد في المعاش والمعاد

٠٤:٢١ م، الجمعة، ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢
إصدار 1100 رخصة لمزاولة أنشطة التعليم والتدريب الإلكتروني بالمملكة

إصدار 1100 رخصة لمزاولة أنشطة التعليم والتدريب الإلكتروني بالمملكة

٠٤:٠٢ م، الأثنين، ١٦ يناير ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *