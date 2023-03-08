فجر اليوم.. شاهد هطول أمطار غزيرة بين العويقيلة ورفحاء بالحدود الشمالية

تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء شتوية باردة، تساقطت فجر اليوم كميات غزيرة من الأمطار ببن محافظات العويقيلة ورفحاء بالحدود الشمالية.

مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف هطلت الأمطار الغزيرة بالحدود الشمالية بين محافظات بين العويقيلة ورفحاء مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة

في الوقت نفسه، توقع خبراء الطقس تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاء واسعة من منطقة حائل وأجزاء مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير والحدود الشمالية والقصيم وجنوب الجوف، لافتين إلى أن الحالة تمتد إلى أجزاء من محافظات الرياض الشمالية والغربية وشمال الشرقية، وبداية انخفاض في الحرارة على الشمالية ثم شمال الوسطى وشمال الشرقية.

🔴 فيديو

امطار ببن العويقيلة ورفحاء

الاربعاء ١٦ شعبان ١٤٤٤هـ

8 مارس 2023م

متابعة | سيف الضبعاني

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. pic.twitter.com/acTLFEq3br — طقس (@tqqs) March 8, 2023

هطول أمطار غزيرة على 11 منطقة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والرياض.

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