“الموافقة على الاعتراض”.. توضيح مهم من “حساب المواطن”

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كشف “حساب المواطن” عن معنى عبارة “الموافقة على الاعتراض”، وذلك قبل يوم واحد من صرف الدفعة 64 لشهر مارس، التي سيتم إيداعها في حساب المستفيدين غدًا.

وردًا على سؤال عن ظهور عبارة “الموافقة على الاعتراض” عند الإفصاح عن البيانات، أضافت “خدمة المستفيدين” في حسابها الرسمي عبر موقع “تويتر”: “يعني ذلك بأنه تمت الموافقة على الاعتراض، وفي حال تمت الموافقة على الاعتراض سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك “دراسة الأهلية”.

وعليكم السلام ، يعني ذلك بأنه تمت الموافقة على الاعتراض ، وفي حال تمت الموافقة على الاعتراض سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغك بإستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك "دراسة الأهلية"، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) March 7, 2023

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موعد صرف دفعة مارس

وقالت “خدمة المستفيدين”، إنه “سيتم صرف الدعم للدفعة 64 يوم الخميس بتاريخ “9 مارس”.

وجرت العادة على صرف الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، لكن في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

كما نوه “حساب الموطن” على أن “البرنامج لا يزال قائمًا”، ردًا على استفسارات للمستفيدين حول ما إذا كان سوف يتوقف صرف حساب المواطن بدءًا من الشهر القادم، موضحًا أن “هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير فور الانتهاء منها”.

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حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا) .

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.