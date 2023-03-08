“الحصيني”:اليوم أول أنواء الربيع وهو من مواسم الأمطار التي تبدأ بهذه المناطق

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قال خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، إن اليوم الأربعاء هو طالع سعد السعود وهو أول أنواء الربيع وأيامه 13يومًا.

اليوم أول أنواء الربيع

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن اليوم أول أنواء الربيع ويتميز بعدد من الظواهر المناخية والتوقعات الأرصادية، من أبرزها:

1 – فيه يقلم العنب والتين.

2 – فيه غرس فسائل النخيل.

3 – يزرع فيه البرسيم والخضار

4 – من مواسم الأمطار في المملكة والخليج.

5 – يعتدل فيه الطقس بوجه عام مع ارتفاع طفيف للحرارة.

6 – فيه تفرخ الطيور البرية، “ينبغي الامتناع عن صيدها”.

خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة

كما توقع تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاء واسعة من منطقة حائل وأجزاء مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير والحدود الشمالية والقصيم وجنوب الجوف، تمتد إلى أجزاء من محافظات الرياض الشمالية والغربية وشمال الشرقية، وبداية انخفاض في الحرارة على الشمالية ثم شمال الوسطى وشمال الشرقية.

هطول أمطار غزيرة على 11 منطقة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والرياض.

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