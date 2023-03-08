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بعد مكاسب 5 أيام متواصلة.. سببان وراء الهبوط المفاجئ للنفط

بعد مكاسب 5 أيام متواصلة.. سببان وراء الهبوط المفاجئ للنفط

بعد مكاسب 5 أيام متواصلة.. سببان وراء الهبوط المفاجئ للنفط
٠٨:٣٣:٤٠ ص، الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت  أسعار النفط تراجعًا جديدًا، اليوم الأربعاء، بعدما أدى ارتفاع الدولار وصدور بيانات نفطية ضعيفة في الصين إلى تحويل دفة السوق بعد 5 أيام من المكاسب.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتًا، أو 0.48 في المئة، إلى 85.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:50 بتوقيت جرينتش.

انخفاض خام غرب تكساس الوسيط

في الوقت نفسه، انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتًا، أو 0.5 في المئة، إلى 80.06 دولار للبرميل.

كم ارتفعت سلة خام “أوبك” وسجل سعرها 84.56 دولار للبرميل أمس الأول مقابل 83.80 دولار للبرميل في اليوم السابق.

وتعرضت الأسعار لمزيد من الضغوط بسبب انخفاض الصادرات والواردات الصينية في يناير وفبراير بما فيها واردات النفط الخام.

أسعار النفط أمس

وسجلت أسعار النفط ارتفاعًا جديدًا، أمس الثلاثاء، نتيجة مخاوف بشأن قلة الطاقة الفائضة في السوق وعدم اليقين بشأن الإمدادات الروسية بينما يتعافى الطلب من الصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.5 في المئة إلى 86.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:54 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت 0.4 في المئة عند التسوية أمس الاثنين، بحسب “رويترز”.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.76 دولار للبرميل، مرتفعا 0.4 في المئة، بعد ارتفاعه واحدًا في المئة في الجلسة السابقة.

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الكلمات الدلالية:
أسعار النفط النفط برنت خام برنت

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