بعد مكاسب 5 أيام متواصلة.. سببان وراء الهبوط المفاجئ للنفط

تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار النفط تراجعًا جديدًا، اليوم الأربعاء، بعدما أدى ارتفاع الدولار وصدور بيانات نفطية ضعيفة في الصين إلى تحويل دفة السوق بعد 5 أيام من المكاسب.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتًا، أو 0.48 في المئة، إلى 85.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:50 بتوقيت جرينتش.

انخفاض خام غرب تكساس الوسيط

في الوقت نفسه، انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتًا، أو 0.5 في المئة، إلى 80.06 دولار للبرميل.

كم ارتفعت سلة خام “أوبك” وسجل سعرها 84.56 دولار للبرميل أمس الأول مقابل 83.80 دولار للبرميل في اليوم السابق.

وتعرضت الأسعار لمزيد من الضغوط بسبب انخفاض الصادرات والواردات الصينية في يناير وفبراير بما فيها واردات النفط الخام.

أسعار النفط أمس

وسجلت أسعار النفط ارتفاعًا جديدًا، أمس الثلاثاء، نتيجة مخاوف بشأن قلة الطاقة الفائضة في السوق وعدم اليقين بشأن الإمدادات الروسية بينما يتعافى الطلب من الصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.5 في المئة إلى 86.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:54 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت 0.4 في المئة عند التسوية أمس الاثنين، بحسب “رويترز”.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.76 دولار للبرميل، مرتفعا 0.4 في المئة، بعد ارتفاعه واحدًا في المئة في الجلسة السابقة.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع جديد في أسعار النفط اليوم.. و”برنت” عند 86 دولارًا