والسبب صادم.. زوج يتخلص من حياة أسرته في هذه الدولة

تواصل – فريق التحرير:

بسبب خلافات زوجية، أطلق زوج النار على زوجته وأبيها وأمها وأخيها وأبنائه في إحدى المحافظات الشمالية المصرية.

إطلاق النيران بشكل عشوائي

وفي التفاصيل، كشفت وزارة الداخلية المصرية ممثلة في مديرية أمن الإسكندرية عن جريمة أسرية شهدتها منطقة أبو سليمان، حيث أقدم شخص على التخلص من زوجته وأبيها وشقيقها وأبنائه بإطلاق النيران بشكل عشوائي أثناء وجوده في منزلهم في جلسة صلح على إثر خلافات زوجية.

وأوضحت مديرية الأمن أنه تلقت بلاغًا من الأهالي بقيام المتهم بإطلاق أعيرة نارية في شقة بمنطقة الترعة المردومة دائرة الرمل ثان بالإسكندرية، ووجود أشخاص متوفين ومصاب، حسب “القاهرة 24”.

مصرع سبعة أشخاص من عائلة واحدة

وتبين بعد انتقالها لمكان الحادث، أنه أثناء جلسة صلح عائلية لعدم موافقة زوجته على الصلح معه، قام الزوج الذي يعمل أمين شرطة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه على زوجته وأولاده وأخيها وأبيها وأمها، وآخرين ليلقى 7 من أفراد العائلة مصرعهم ويصاب شخص آخر.

القبض على المتهم وإحالته للتحقيق

وأكدت الأجهزة الأمنية أنها تمكنت من القبض على المتهم، وأنه جرى تحرير محضر بالجريمة المأساوية، وحضرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.

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