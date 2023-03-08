الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
بالفيديو.. “الخثلان” يوضح كيف يستعد المسلم لمواسم الطاعات
“اقتنصوا الفرصة”.. هؤلاء أكثر المستفيدين من هبوط الأسهم في فبراير
تحذير من وزير الشؤون الإسلامية لأئمة المساجد في رمضان
“مدني الرياض” يباشر إخماد حريق بحي “ظهرة لبن” (فيديو)
خدمة اليوم.. 4 خطوات لتيسير التسهيلات المرورية للأشخاص ذوي الإعاقة
اليوم.. علماء الجيولوجيا يتوقعون زلزالاً بقوة 10 درجات في هذا البلد

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بالفيديو.. “الخثلان” يوضح كيف يستعد المسلم لمواسم الطاعات

بالفيديو.. “الخثلان” يوضح كيف يستعد المسلم لمواسم الطاعات

بالفيديو.. “الخثلان” يوضح كيف يستعد المسلم لمواسم الطاعات
٠٨:٠٤:١٧ ص، الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس الجمعية الفقهية وأستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، إنه من رحمة الله تعالى بعباده أن يوالي عليهم مواسم الطاعات.

شهر رمضان أهم مواسم الطاعات

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن الله عز وجل يرفع درجات عباده ويزيد في حسناتهم بتوالي مواسم الطاعات عليهم، ومن ذلك شهر رمضان أهم مواسم الطاعات، وهكذا تتوالى مواسم التجارة مع الله بالأعمال الصالحة.

كيف يستعد المسلم لمواسم الطاعات؟

وأضاف أن المسلم يستعد لمواسم الطاعات، بأن يخطط لاغتنام هذه المواسم الفاضلة وهو ما يسميه السلف الصالح بتخطيط “المشارطة” للنفس، حيث يرتب وقته ويشترط لنفسه على أن يستفيد من زمن هذه المواسم الفاضلة.

وأشار إلى أنه حتى في أمور الدنيا تجد أن التجار لهم مواسم يضاعفون فيها من جهدهم ونشاطهم بغية تحقيق مزيد من الربح، وهكذا أيضًا في التجارة مع الله عز وجل في هذه المواسم.

اقرأ أيضًا:

في رمضان.. مفاجأة سارة بشأن موعد صرف حافز

استشاري ينصح المدخنين: رمضان فرصة فاغتنموها

أطول وأقصر ساعات الصيام في رمضان 1444 بالعالم

12 ألف كادر لخدمة قاصدي المسجد الحرام في رمضان

في المملكة.. توقعات بتزايد الإنفاق خلال شهر رمضان بنسبة 44 %

الكلمات الدلالية:
الاستعداد لرمضان تخطيط المشارطة سعد الخثلان شهر رمضان مواسم الطاعات

مواد ذات صلة

المزيد
تصريح وكيل المالية السابق عن الرواتب يشعل غضب «تويتر»

تصريح وكيل المالية السابق عن الرواتب يشعل غضب «تويتر»

٠٢:١٩ ص، الأثنين، ٢٢ يونيو ٢٠١٥
رئيس المجلس الرئاسي الليبي: قمة الرياض ستكون محطة تاريخية فارقة

رئيس المجلس الرئاسي الليبي: قمة الرياض ستكون محطة تاريخية فارقة

١٠:٥٣ م، الجمعة، ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢
مؤسسة النقد: بدء التطبيق الإلزامي الكامل لأنظمة ولوائح التمويل.. غداً

مؤسسة النقد: بدء التطبيق الإلزامي الكامل لأنظمة ولوائح التمويل.. غداً

٠٦:٣٩ م، السبت، ٠٨ نوفمبر ٢٠١٤
مستوحاة من عالم السايبربانك.. “لامبورجيني” تُدشن سيارة المستقبل لهذا الغرض

مستوحاة من عالم السايبربانك.. “لامبورجيني” تُدشن سيارة المستقبل لهذا الغرض

٠٣:٥٦ ص، الأحد، ٢٦ فبراير ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *