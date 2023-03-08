بالفيديو.. “الخثلان” يوضح كيف يستعد المسلم لمواسم الطاعات

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قال رئيس الجمعية الفقهية وأستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، إنه من رحمة الله تعالى بعباده أن يوالي عليهم مواسم الطاعات.

شهر رمضان أهم مواسم الطاعات

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن الله عز وجل يرفع درجات عباده ويزيد في حسناتهم بتوالي مواسم الطاعات عليهم، ومن ذلك شهر رمضان أهم مواسم الطاعات، وهكذا تتوالى مواسم التجارة مع الله بالأعمال الصالحة.

كيف يستعد المسلم لمواسم الطاعات؟

وأضاف أن المسلم يستعد لمواسم الطاعات، بأن يخطط لاغتنام هذه المواسم الفاضلة وهو ما يسميه السلف الصالح بتخطيط “المشارطة” للنفس، حيث يرتب وقته ويشترط لنفسه على أن يستفيد من زمن هذه المواسم الفاضلة.

وأشار إلى أنه حتى في أمور الدنيا تجد أن التجار لهم مواسم يضاعفون فيها من جهدهم ونشاطهم بغية تحقيق مزيد من الربح، وهكذا أيضًا في التجارة مع الله عز وجل في هذه المواسم.

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