تحذير من وزير الشؤون الإسلامية لأئمة المساجد في رمضان

تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، إن الوزارة ستتصدى لأي مخالفات لأئمة المساجد في شهر رمضان.

وأضاف في تصريحات إلى صحيفة “عكاظ”، أن الوزارة تعمل على حماية المساجد من المخالفات، وستكون بالمرصاد لكل من يخالف المنهج الشرعي الصحيح وفق ما يبدر من المخالف؛ سواء في المسجد أو في إثنينية أو ربوعية أو خميسية أو في أي مكان.

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لا سماح للمخالفات في المساجد

وأشار آل الشيخ، إلى أن الوزارة، تولي الاهتمام بالناس وأفكارهم، وتضع أبناء الوطن في مكان (رقم واحد) ولا تسمح بأي مخالفات في المساجد.

وأوضح أن وزارة الشؤون الإسلامية تستخدم جميع التقنيات الحديثة وتسابق الزمن في البرامج الحديثة وكل ما يخدم التقنية.

وأضاف أن جميع من يعمل بها من أبناء الوطن؛ سواء في متابعة المساجد أو الموظفين وما يتعلق بحضورهم وأرشفة جميع الآلات وربط الفروع بالوزارة وبالمحافظات.

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المرحلة الثانية من برنامج توعية المعتمرين

وأطلق وزير الشؤون الإسلامية رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة أمس بمقر الوزارة بالرياض، المرحلة الثانية من برنامج توعية المعتمرين والزوار الذي تنفذه الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة.

ويبلغ عدد الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار ما يزيد على ثمانية ملايين خدمة.

وخلال مراسم التدشين التي حضرها عدد من المسؤولين، شاهد آل الشيخ عرضًا مرئيًا للمناشط الدعوية والإرشادية التي يزيد عددها على 50 ألف منشط ستنفذ بمشاركة نخبة من العلماء والدعاة والمترجمين في مساجد الحل والمنطقة المركزية بالعاصمة المقدسة.

إلى جانب تقديم خدمات متنوعة للمعتمرين والزوار عبر التقنيات والشاشات الإلكترونية وكبائن توزيع المطبوعات.

ويأتي تنفيذ البرنامج بهدف تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام والتحذير منها، وتأصيل العقيدة الصحيحة وإبراز محاسن الإسلام وتوضيح أحكام الحج والعمرة، وبيان مكانة وقدسية الحرمين الشريفين.

كما تهدف إلى الحث على تحقيق معاني الأخوة الإسلامية، وبيان ما تقدمه المملكة من جهود عظيمة في خدمة الحرمين وقاصديهما.