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“اقتنصوا الفرصة”.. هؤلاء أكثر المستفيدين من هبوط الأسهم في فبراير

“اقتنصوا الفرصة”.. هؤلاء أكثر المستفيدين من هبوط الأسهم في فبراير

“اقتنصوا الفرصة”.. هؤلاء أكثر المستفيدين من هبوط الأسهم في فبراير
٠٧:٤٩:٣٢ ص، الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت الأسهم تراجعًا في فبراير الماضي واستغل الأفراد السعوديون والأجانب هذا الضعف واشتروا المزيد منها.

وبلغت المشتريات صافية بقيمة 1.7 مليار ريال، كما سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 0.5 مليار ريال، ليبلغا معا 2.2 مليار ريال، كذلك سجل المستثمر الخليجي صافي شراء بنحو 22.5 مليون ريال، بحسب “الاقتصادية” .

وجاءت مشتريات الأفراد والأجانب في السوق مستغلة فرصة تراجع المؤشر بنسبة 6.4 في المئة، الذي أغلق عند 10103 نقاط مقابل 10793 نقطة بنهاية يناير الذي سبقه.

12 مليار ريال منذ أكتوبر الماضي

وسجل الأجانب في فبراير مشتريات في السوق للشهر الخامس على التوالي، بإجمالي 12 مليار ريال منذ أكتوبر 2022.

وبشكل عام، بلغت المشتريات الصافية للمستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية نحو 0.5 مليار ريال خلال فبراير الماضي، ليصل صافي مشترياتهم منذ مطلع 2019 إلى نحو 180.5 مليار ريال.

وخلال العام الماضي، تم تسجيل تدفقات أجنبية “مشتريات صافية”  43.5 مليار ريال “11.6 مليار دولار”، مسجلة ثاني أعلى مستوى منذ السماح للأجانب بالاستثمار المباشر في السوق في 2015، وأعلى مستوى منذ 2019 الذي شهد الانضمام إلى الأسواق الناشئة.

وخلال الأيام الماضية لوحظ أن مؤشر البورصة يكتسي باللون الأخضر ما يعني تحقيق مكاسب على عكس الشهر الماضي الذي سجل هبوطا ملحوظا.

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الكلمات الدلالية:
الأجانب الأسهم الأسهم السعودية المملكة مشتريات الأجانب

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