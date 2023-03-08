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“مدني الرياض” يباشر إخماد حريق بحي “ظهرة لبن” (فيديو)
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“مدني الرياض” يباشر إخماد حريق بحي “ظهرة لبن” (فيديو)

“مدني الرياض” يباشر إخماد حريق بحي “ظهرة لبن” (فيديو)

“مدني الرياض” يباشر إخماد حريق بحي “ظهرة لبن” (فيديو)
٠٧:٣٢:٢٤ ص، الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض، إخماد حريق اندلع في أحد المنازل بحي ظهرة لبن.

وأظهر مقطع فيديو نشرته فضائية “الإخبارية” عبر حسابها في موقع “تويتر”، فرق الدفاع المدني أثناء عملها على إخماد الحريق الذي لم يتضح المزيد من التفاصيل حول ملابساته وأسبابه.

ولم يتضح ما إذا كانت هناك خسائر بشرية من عدمه. ولم يصدر بيان بعد من “الدفاع المدني” حول الحادث.

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إخماد حريق في شقة بحائل

يأتي ذلك بعد ساعات من مباشرة فرق الدفاع المدني، مساء الثلاثاء، إخماد حريق اندلع في شقة بعمارة سكنية في حائل.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن مدني حائل أخمد حريقًا في شقة بعمارة سكنية، ولا إصابات، بفضل الله”.

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ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، مجموعة صور وثقت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني في السيطرة على الحريق.

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