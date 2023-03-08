خدمة اليوم.. 4 خطوات لتيسير التسهيلات المرورية للأشخاص ذوي الإعاقة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، لقرائها الكرام، اليوم الأربعاء، خطوات تيسير التسهيلات المرورية للأشخاص ذوي الإعاقة.

حيث أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنها تقدم هذه الخدمة الإلكترونية لتمكن المستفيد من ذوي الإعاقة من الحصول على ملصق للسيارة وبطاقة التسهيلات المرورية التي تخوله الدخول إلى مواقف المرافق العامة، والوقوف في مواقف السيارات المخصصة لذوي الإعاقة دون قيود، عبر اتباع هذه الشروط والخطوات:

* الخطوات

1 – اختر خدمة طلب بطاقة التسهيلات المرورية من قائمة الخدمات في بوابة الخدمات الإلكترونية في موقع الوزارة.

2 – يحدد النظام نوع الطلب تلقائيًا.

3 – حدد المكتب المفضل للمراجعة.

4 – قدم الطلب.

* المتطلبات

1 – إذا كان المستفيد غير مستحق للخدمة أو غير مسجل في النظام فسيتم إنهاء الخدمة.

2 – إذا كان المستفيد من ذوي الإعاقة ومستحقاً للخدمة فسيتم إكمال الطلب.

3 – إذا كان للمستفيد طلب تحت الإجراء فلن يتمكن من طلب الخدمة.

4 – بمجرد إرسال الطلب سيدرج في النظام، وسيرسل الطلب إلى الفرع الذي اختاره مقدم الطلب لطباعة البطاقة وتسليمها عند مراجعة المستفيد للفرع.

5 – في حالة صحة البيانات والشروط السابقة، يستكمل مقدم الطلب البيانات الخاصة به، ويختار الفرع الذي يريد استلام البطاقة منه.

6 – يجب أن تكون إعاقة المستفيد المسجلة مستحقة لبطاقة التسهيلات المرورية، ويجب أن يكون من المستفيدين ذوي الإعاقة.

* خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 19911″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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