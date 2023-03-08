تمهيدًا للمصالحة الوطنية.. الاتفاق على مواجهة انقلاب الحوثي واستعادة اليمن

تواصل – فريق التحرير:

قال نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة عبدالملك المخلافي، “إن كل المكونات الوطنية تستشعر مسؤولياتها في تعزيز الثقة والشراكة للعمل على مواجهة انقلاب الحوثي، واستعادة الدولة وتحقيق السلام”

جاء ذلك في اجتماعات هيئة التشاور والمصالحة التي تختتم أعمالها، اليوم الأربعاء، بالعاصمة المؤقتة عدن.

ويترقب الشارع اليمني مخرجات الهيئة، آملاً أن تلبي طموحاته في تحقيق المصالحة الوطنية.

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حماية التوافقات أسستها مشاورات الرياض 2022

وأشاد المخلافي، في تصريحات خاصة لـ”عكاظ” بالنتائج التي خرجت بها اجتماعات الهيئة واللجان المنبثقة عنها، ومستوى التعاطي المسؤول لأعضائها، ما يعكس حرص القوى والمكونات والأحزاب السياسية على حماية التوافقات والشراكة التي أسستها مشاورات الرياض 2022.

ولفت المخلافي إلى أن الأهم هو ما مثلته هذه الاجتماعات من انطلاقة حقيقية في مهمات هيئة التشاور والمصالحة خلال الفترة القادمة، وفقاً للمهمات المناطة بها بموجب إعلان نقل السلطة، وفي تمكين اللجان الخمس المنبثقة من الهيئة من العمل في غضون الفترة القادمة، وفقاً لما تم إقراره.

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البيان الختامي

وقال “من المقرر أن يصدر في الجلسات الختامية للهيئة اليوم البيان الختامي المتضمن أبرز النتائج التي أفضت إليها الاجتماعات المكثفة لهيئة التشاور”.

وأضاف: “أن الحفل الختامي سيشهد إلقاء العديد من الكلمات لرئيس هيئة التشاور والمصالحة ورئيس الوزراء ومجلس القيادة الرئاسي”.

وأكد حضور “عدد من قيادات الدولة، ومشاركة رئاسة الوزراء ومجلس القيادة الرئاسي عبر تقنية الفيديو، للتأكيد على الدعم للهيئة وللمخرجات التي جاءت بها جلسات الهيئة”.

وأوضح أنه من المقرر أيضاً أن يشهد الحفل الختامي حضور عدد من الضيوف وممثلين للمبعوث الأممي والمنظمات الدولية المعنية بالسلام.

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