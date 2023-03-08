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اليوم.. علماء الجيولوجيا يتوقعون زلزالاً بقوة 10 درجات في هذا البلد
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اليوم.. علماء الجيولوجيا يتوقعون زلزالاً بقوة 10 درجات في هذا البلد

اليوم.. علماء الجيولوجيا يتوقعون زلزالاً بقوة 10 درجات في هذا البلد

اليوم.. علماء الجيولوجيا يتوقعون زلزالاً بقوة 10 درجات في هذا البلد
٠٦:٥٢:٢٤ ص، الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

برزت توقعات علماء الجيولوجيا بإمكانية حدوث زلزال مدمر بقوة 10 درجات بمقياس ريختر، وأنه سوف يقع اليوم الأربعاء، وسيؤثر على بعض الدول العربية.

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زلزال يوم 8 مارس

قال عالم الجيولوجيا العراقى صالح محمد عوض، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسؤوليتى»: ”هناك احتمالية ومن المتوقع حدوث زلزال يوم 8 مارس المقبل، ولكن سيكون أقل ضررا من زلزال تركيا وسوريا الذي حدث يوم 6 من فبراير الجارى.”

وقال إن موقع القمر في الثامن من مارس المقبل سيكون نفس موقعه في السادس من فبراير لكن الزلزال القادم سيكون أقل في الخسائر بسبب مسافة الكواكب الزهرة والمشتري والمريخ وهذا يعتمد على الحسابات الفيزيائية.

إسطنبول ومرمرة

في هذا السياق قال ناجي جورور، خبير زلازل تركي: «هناك فجوة زلزالية في إسطنبول، وعندما يتم سد هذه الفجوة سيحدث زلزال مرمرة الكبير والمدمر”.

يشار إلى أن هناك مناطق معينة يمكن أن يتجاوز فيها الزلزال قوته ويبلغ 10 درجات على مقياس ريختر.

وأضاف أن الزلزال الذي سيضرب بعض الأماكن في إسطنبول سيكون زلزالين متتاليين، وبسبب شدتهما يمكننا اعتبارهما أربعة زلازل في وقت واحد.

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تحذير بوقوع 5 زلازل

وفي السياق ذاته، أجرى خبير الزلازل التركي، ناسي جورو، تقييمًا بعد الزلازل التي ضربت ولايتي قيصري وسيواس أمس الثلاثاء.

وأشار إلى أن الزلازل التي كان مركزها كهرمان مرعش تسببت في حدوث كسور في أجزاء الصدع.

وقال: ”يمكن توقع مثل هذه الزلازل في مناطق أرزينجان-كارليوفا، وملاطية، وأضنة، وقيصري، وسيواس”.

وبعد الزلزال الذي بلغت قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر والذي وقع في كهرمان مرعش الساعة 12:40 ظهر أمس وقعت 3 هزات في قيصري بين الساعة 2:47 مساءً و 2:53 مساءً تراوحت قوتها بين 4.7 و 4.3.

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