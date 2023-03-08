منها البطاطس.. 9 أطعمة تسبب ارتفاع السكري في الدم

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ارتفع عدد المصابين بمرض السكري بشكل مخيف خلال السنوات السابقة، إذ يقدر عدد المصابين به بنحو 34.2 مليون في الولايات المتحدة.

كشفت دراسة جديدة عن ارتفاع الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بين الشباب في العالم بشكل كبير بين 1990 و2019، وفق تحليل بيانات من أكثر من 200 دولة.

وأوضحت أن معدل الإصابة بالسكري من النوع 2 لدى المراهقين والشباب في العالم ارتفع من 117 لكل 100 ألف ساكن في 1990 إلى 183 في 2019، بحسب صحيفة «بريتيش مديكال جورنال».

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متى يحدث ارتفاع نسبة السكر في الدم؟

ويحدث ارتفاع نسبة السكر في الدم عندما ينتج البنكرياس نسبة قليلة جدًا من الأنسولين أو لا ينتجه من الأساس، أو عندما لا يستجيب الجسم بشكل مناسب للأنسولين.

هناك طرق للتحكم في مستويات الجلوكوز في الدم، منها تجنب بعض الأطعمة الغنية بالسكر المضاف والكربوهيدرات المكررة، والحرص على تناول أخرى صديقة للسكر في الدم مثل الأطعمة الغنية بالألياف والكربوهيدرات الصحية غير المعالجة والأسماك والدهون الصحية مثل غير المشبعة أو المتعددة غير المشبعة، بحسب موقع سبوتنيك نقلًا عن “مايو كلينيك”.

9 اطعمة تسبب ارتفاع السكري في الدم

ويحذر خبراء التغذية، بحسب موقع “Eat This, Not That” المتخصص في الشؤون الصحية والغذائية، من تناول الأطعمة التالية:

1 – المحليات الطبيعية مثل العسل والأغاف

قد يحاول بعض الأشخاص تجنب السكر الأبيض أو البني إذا كانوا يراقبون مستويات الجلوكوز في الدم، ويختارون شيئًا طبيعيًا أكثر مثل العسل أو شراب الأغاف.

ويشير مؤشر نسبة السكر في الدم إلى أن سكر المائدة يأتي المرتبة 65 (من 100) والعسل أقل من ذلك بقليل عند 61 في المحليات الطبيعية التي ترفع نسبة السكر في الدم.

2 – الأطعمة المقلية

يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة المقلية إلى إحداث فوضى في مستويات الجلوكوز في الدم. غالبًا ما يتم تحميل هذا النوع من الطعام بالدهون المتحولة بسبب الزيت المستخدم في القلي. ويمكن أن تساهم الدهون المتحولة في مقاومة الأنسولين، وهو أمر يمكن أن يؤدي إلى زيادة السكر في الدم.

3 – البطاطس

قد لا تكون البطاطس أفضل غذاء لمرضى السكري. لا يتعين عليك تجنبها تمامًا، ولكن إقرانها ببعض الألياف أو البروتين يمكن أن يساعد في الحد من آثارها على مستويات الجلوكوز لديك.

يعتمد خطر البطاطس بالنسبة لارتفاع السكر في الدم، على كيفية تحضيرها، حيث إن المهروسة أو المقلية يكون تأثيرها أكبر على نسبة السكر في الدم من المخبوزة أو المسلوقة.

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4 – أطعمة الدهون المتحولة

هناك العديد من الأطعمة التي تحتوي على الدهون المتحولة مثل المخبوزات المصنعة، ووجبات العشاء المجمدة، وفشار الميكروويف، والسمن، والأطعمة المقلية.

ويمكن أن تزيد الدهون المتحولة مقاومة الأنسولين لدى الشخص إذا كان مصابًا بداء السكري من النوع 2.

5 – زبادي بنكهة الفاكهة

كثير من أنواع الزبادي بنكهة الفاكهة مليئة بالسكر أكثر من بعض الحلويات.

6 – العصائر المعبأة

من النادر العثور على الألياف الغذائية والبروتينات في العصائر المعدة مسبقًا.

الكثير من تلك العصائر الموجودة في محلات البقالة تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات مما يزيد من نسبة السكر في الدم.

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7 – الكربوهيدرات المصنعة

تشمل الخبز الأبيض والأرز الأبيض والبطاطس والصودا والوجبات الخفيفة مثل رقائق البطاطس والمعجنات.

ولتقليل تأثيرها على نسبة السكر في الدم، لا تأكلها بمفردها وبدلًا من ذلك قم بإقرانها بالأطعمة الغنية بالبروتين والألياف.

8 – الحبوب السكرية

قد تكون بعض هذه الحبوب عالية حقًا في إجمالي الكربوهيدرات وتفتقر إلى كل من الألياف الغذائية والبروتين، وهما عنصران مغذيان يحافظان على استقرار نسبة السكر في الدم والتحكم فيها.

من الأفضل اختيار الحبوب التي تحتوي على 3 جرامات على الأقل من الألياف الغذائية لكل حصة و3 جرامات على الأقل من البروتين لكل حصة.

9 – الحلوى

بغض النظر عن نوع الحلوى التي تختارها، يجب تجنبها حتى يصبح سكر الدم لديك في نطاق أكثر أمانًا.