استُشهد فيها 6 فلسطينيين.. تعرف على تفاصيل جريمة الاحتلال بمدينة جنين

تواصل – وكالات:

أدانت فلسطين قتل جيش الاحتلال، ستة فلسطينيين وإصابة العشرات خلال اقتحامها مساء اليوم مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

استشهاد 6 وإصابة العشرات في جنين

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن عمليات القتل اليومية من قبل الاحتلال التي كان آخرها ما جرى مساء اليوم في مدينة جنين بالضفة الغربية.

من خلال استهداف عدة منازل بالصواريخ- أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، هدفها إفشال جميع الجهود الدولية، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الجرائم الصهيونية.

وحمّل أبو ردينة، حكومة الاحتلال مسؤولية التصعيد، محذرًا أن “هذا التصعيد الخطير ينذر بتفجر الأوضاع وتدمير كل الجهود الرامية لإعادة الاستقرار”.

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حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال

وطالب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأمريكية بـ”التحرك الفوري والضغط الفاعل على الحكومة الصهيونية لوقف جرائمها وعدوانها المتواصل”.

وقال إن “الأحداث الجارية أثبتت أن حل القضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه بالحرية والاستقلال، هو المفتاح الحقيقي لحل أزمات المنطقة”.

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استخدام قاذفات وطائرات

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال انسحبت من المدينة ومخيمها بعد عملية عسكرية استمرت 3 ساعات، مؤكدين أن جيش الاحتلال “حاصر منزلاً داخل مخيم جنين”.

وأضاف الشهود أن وحدات خاصة متخفية بسيارة مدنية تحمل لوحة تسجيل فلسطينية اقتحمت المخيم وحاصرت المنزل.

وذكروا أن آليات عسكرية ترافقها جرافة تبعت السيارة المدنية وهي تحاصر المخيم.

واستخدم جيش الاحتلال خلال العملية قذائف صاروخية، ورصاصًا حيًا، فيما شوهدت طائرات مروحية تحلق في سماء مدينة جنين ومخيمها.

ونشر إعلام محلي وناشطون صورًا ومقاطع فيديو لآليات عسكرية لدولة الاحتلال تتجه إلى المخيم.

وبالتزامن مع ذلك اقتحمت مجموعة أخرى من جنود الاحتلال أحياء شرقي مدينة نابلس، وحاصرت منزلاً واعتقلت 4 شبان فلسطينيين.

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أسماء الشهداء

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب: “6 شهداء برصاص الاحتلال في جنين”.

وذكرت أن “الشهداء هم محمد وائل غزاوي (26 عامًا)، و‏‎طارق زياد مصطفى ناطور (27 عامًا)، و‏‎زياد أمين الزرعيني (29 عامًا)، و‏‎عبد الفتاح حسين خروشة (49 عامًا)، ومعتصم ناصر صباغ (22 عامًا)، ومحمد أحمد خلوف (22 عامًا)”.

كما قالت إن “26 إصابة بينها 3 بجراح خطيرة وصلت المستشفيات في جنين”.

إصابات واعتقالات بالضفة

أصيب العديد من الفلسطينيين الليلة بجروح وحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وجيش الاحتلال، أعقبت جريمة قتل جيش الاحتلال مساء الثلاثاء لستة فلسطينيين في مخيم جنين في الضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطينيين بجروح والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وجيش الاحتلال في الخليل وبيت لحم، كما أعلن نادي الأسير اعتقال الاحتلال لثلاثة فلسطينيين بمدينة القدس المحتلة.