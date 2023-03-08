أبل أم سامسونج.. من سيطر على سوق مبيعات الهواتف في 2022؟

تواصل – فريق التحرير:

تراجعت مبيعات الهواتف الذكية في 2022 بنسبة 10%، في حين تخطت نسبة تراجع الإيرادات 2%، مع تحقيق إيرادات تفوق الـ 400 مليار دولار أمريكي.

من حيث عدد الهواتف المباعة

ويقول الباحث في شؤون التكنولوجيا والهواتف الذكية ألان القارح “، إن سامسونج تمكنت من السيطرة على مبيعات الهواتف، واحتلال المركز الأول في العالم مع بيعها لأكثر من 200 مليون هاتف ذكي حتى بداية شهر أكتوبر 2022، وفقًا لـ”اقتصاد سكاي نيوز عربية”.

في حين جاء المركز الثاني من نصيب أبل التي باعت نحو 155 مليون هاتف آيفون حتى بداية أكتوبر 2022.

وتمكنت شاومي من احتلال المرتبة الثالثة مع بيع 119 مليون هاتف.

ويكشف القارح أن عدد الهواتف الذكية المباعة في 2022 سيفوق المليار و200 مليون وحدة، مع تخطي مجمل الإيرادات مبلغ 400 مليار دولار أميركي.

اقرأ أيضًا:

لأول مرة.. ألوان جديدة في أجهزة آيفون

من حيث حجم الإيرادات

مشيراً إلى أن أبل هي التي ستتزعم السوق من حيث حجم الإيرادات وليس سامسونج، فصانعة الآيفون تسيطر على أكثر من 42% من مجمل إيرادات سوق الهواتف، في حين تسيطر سامسونج على ما نسبته 18%، وشاومي على أكثر من 9%.

اقرأ أيضًا:

إبداع جديد.. هاتف حديث من “موتورولا” بشاشة تتمدد طوليًا (فيديو)

من حيث الحصص السوقية

إلا أن المطور والمحلل التقني هشام الناطور يقول إن سامسونج تتصدر قائمة أكبر شركات الهواتف الذكية من حيث الحصص السوقية في 2022، حيث إن حصتها من السوق تفوق الـ 21%، لتتبعها أبل بحصة تفوق الـ 16%، ثم شاومي بحصة تبلغ 12%.

ويشرح الناطور أن سبب تفوق أبل على سامسونج من حيث الإيرادات، يعود إلى الفارق الكبير بين متوسط أسعار هواتف الشركتين، ففي حين يبلغ متوسط سعر هواتف سامسونج نحو 300 دولار، يتخطى متوسط سعر هواتف آيفون حاجز الـ 700 دولار، وهذا ما يتيح لأبل بيع عدد أقل من الهواتف وتحقيق إيرادات أكبر من سامسونج.

وبحسب الناطور فإن أسعار الهواتف ارتفعت بنسبة 10% تقريباً في 2022، مع ارتفاع أسعار مختلف السلع والخدمات هذا العام.

اقرأ أيضًا:

“هاتف أبل الجديد في المرتبة السادسة”.. تعرف على أفضل 10 هواتف