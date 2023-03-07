عثر عليها في هذه الحالة.. لحظة الوصول إلى مفقودة العمارية بالجوف

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احتفل أهالي العمارية بالجوف، بعودة الطفلة المفقودة، أمجاد الشراري، بعد تغيبها أثناء رحلة برية مع ذويها.

فرحة الأسرة

وأظهرت مقاطع فيديو، احتفال أسرة الطفلة، وجيرانها، وأهالي المركز، فرحة بعودة الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات.

عثر عليها نائمة

وتغيبت الطفلة أمجاد، بعد قيام ذويها برحلة برية، وقد عثر عليها نائمة، بعد وقت من البحث عنها، بمشاركة الأسرة وأهالي المنطقة، وكذلك عناصر فريق إنجاد للبحث.

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“إنجاد” يكشف معلومات عن مفقودي “أم رضمة” بالحدود الشمالية

الحدود الشمالية

وفي وقت سابق، نشر فريق إنجاد للبحث والإنقاذ معلومات عن مفقودي “أم رضمة” التابعة لمنطقة الحدود الشمالية.

عدد من المفقودين في “أم رضمة”

وقال الفريق إنه تلقى بلاغًا يفيد بوجود عدد من المفقودين في المنطقة وخرج أعضاء من الفريق للبحث عنهم.

وأضاف أن المفقودين كانوا يستقلون مركبة من نوع فورد، لون رصاصي، موديل 2007.

في وقت سابق، أعلن فريق “إنجاد” للبحث والإنقاذ، العثور على مفقود عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، بصحة جيدة بعد ساعات فقط من الإبلاغ عن فقده.