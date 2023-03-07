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الدفاع المدني يخمد حريقًا في عمارة سكنية بحائل (صور)
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الدفاع المدني يخمد حريقًا في عمارة سكنية بحائل (صور)

الدفاع المدني يخمد حريقًا في عمارة سكنية بحائل (صور)

الدفاع المدني يخمد حريقًا في عمارة سكنية بحائل (صور)
٠٢:٣٣:٠٥ ص، الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني، مساء أمس الثلاثاء، إخماد حرق اندلع في شقة بعمارة سكنية في حائل.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن مدني حائل أخمد حريقًا في شقة بعمارة سكنية، ولا إصابات، بفضل الله”.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، مجموعة صور وثقت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني في السيطرة على الحريق.

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إجراءات سلامة المنشآت

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد أصدرت في وقت سابق، تنبهًا هامًا بشأن ضرورة التقيد بإجراءات السلامة في المنشأة، من أجل حماية الجميع وتفادي مخاطر اندلاع الحرائق.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه من أجل الحافظ على سلامة الجميع يجب التقيد بإجراءات السلامة في المنشأت، مبينًا الآتي:

1 – جهة الرصد، مفتش السلامة.

2 – موقع المخالفة، منطقة الرياض.

3 – نوع المخالفة، وجود عوائق أمام صندوق الحريق.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية حائل حريق شقة عمارة سكنية

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