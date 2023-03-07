شاهد.. برق شديد يضيء سماء حائل

تواصل – فريق التحرير:

شهدت مدينة حائل، مساء أمس الثلاثاء، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وبروق شديدة أضاءت سماء المدينة خلال ساعات الليل.

وأظهر المقطع المتداول برق شديد يضيء سماء حائل، في مشهد مهيب، تزامناً مع هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقع تقلبات جوية

في سياق متصل، توقَّع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله، استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة بدءًا من بعد غد الخميس إلى يوم السبت الموافق 11 مارس 2023.

أمطار غزيرة:

ونبه المركز من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على مناطق القصيم وتشمل الحالة كل من (بريدة، عنيزة، الرس ومعظم محافظات المنطقة), وحائل وتشمل كل من (حائل، بقعاء، الغزالة، الشنان ومعظم محافظات المنطقة), والشرقية (حفر الباطن، القيصومة، النعيرية, قرية العليا).

أما في منطقة الرياض فتمتد الحالة إلى كل من (عفيف، الدوادمي، شقراء المجمعة، الزلفي، الغاط), تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحاً هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، وجرياناً للسيول وتساقطاً للبرد.

تفاصيل الحالة الجوية

كما توقع المركز، أن تشهد منطقتا الرياض (العاصمة، الدرعية، الخرج، ضرما، القويعية، رماح، المزاحمية، حريملاء، الأفلاج، وادي الدواسر), والشرقية (الدمام، الخبر، الظهران، القطيف، الجبيل، الأحساء), هطول الأمطار الرعدية من خفيفة إلى متوسطة يومي الجمعة والسبت, مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار, وتساقط البرد.

كما أشار المركز في تقريره إلى هطول أمطار رعدية متوسطة, من يوم الخميس إلى يوم السبت, مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار, وتساقط البرد, تشهدها مناطق عسير (أبها، خميس مشيط، بيشة، سراة عبيد، أحد رفيدة، الحرجة، تثليث، النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومه، الربوعة، الحرجة).

اقرأ أيضا:

شاهد.. البرق يضيء سماء قرية لينة بالحدود الشمالية