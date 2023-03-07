8 طرق للحفاظ على الهاتف المحمول حال تعرضه للبلل

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يواجه البعض مشكلة تعرض الهاتف للبلل أو السقوط في الماء، والتي قد تلحق ضرراً كبيراً به إذا لم يتم التعامل معها بشكل سليم وفوري.

وفيما يلي مجموعة من النصائح التي تساعد في الحفاظ على سلامة الهاتف عند تعرضه للبلل، وفق موقع “غادجيتس ناو” الإلكتروني:

8 نصائح مهمة

1- اغلق الهاتف

اغلق هاتفك على الفور، حتى لو بدا أنه يعمل بشكل جيد. تذكر أن تركه في وضع التشغيل يمكن أن يتسبب في حدوث ماس إذا تسرب البلل إلى داخله، وإذا توقف هاتفك عن العمل، فلا تحاول تشغيله حتى تتأكد من جفافه.

2- إزالة الغطاء أو الحافظة الواقية

قم أيضا بإزالة الغطاء أو الحافظة الواقية للهاتف على الفور، سيضمن ذلك عدم دخول أي ماء موجود في الغطاء أو الجراب إلى داخل الهاتف.

3- تجفيف البلل بسرعة

بادر على الفور بتجفيف الهاتف بقطعة قماش أو منديل ورقي، ولا تحك الهاتف، لأن القيام بذلك قد يدفع السائل بطريق الخطأ إلى الأجزاء الأكثر حساسية بالهاتف، وأثناء إجراء المسح السريع، تأكد من عدم دخول المياه بطريق الخطأ إلى داخل منفذ الشحن وفتحات SIM.

4- لا تضع الهاتف في الشحن

تجنب وضع الهاتف في الشحن حتى تتأكد من جفافه تماماً، قد يؤدي شحن الجهاز مع وجود سائل بداخله أو في المنافذ إلى مزيد من الضرر، كما يُنصح بالانتظار لمدة 5 ساعات على الأقل قبل الشحن.

5- لا تحاول أبداً هز هاتفك لتجفيفه

تجنب هز الهاتف أو تحريكه بشكل مفرط لتجفيفه، لأن هذا قد يؤدي إلى انتشار الماء داخل الهاتف. لا تجفف هاتفك باستخدام أي مصدر حرارة خارجي.

احذر مجفف الشعر

6- لا تستخدم مجفف الشعر

تجنب استخدام مجفف الشعر لتجفيف هاتفك، إذ يمكن للحرارة أن تلحق الضرر بالإلكترونيات الدقيقة بالداخل.

7- ضع الهاتف بوعاء أرز جاف غير مطبوخ

يمكنك وضع هاتفك في وعاء أو كيس مليء بالأرز غير المطبوخ. يمتص الأرز الرطوبة، وبالتالي قد يساعد في تجفيف الهاتف. اترك هاتفك في الوعاء لمدة 24-48 ساعة. يمكنك لف الهاتف بشكل غير محكم في منشفة ورقية قبل وضعه في الأرز. سيضمن ذلك أنه في حالة وجود أي غبار أو أي شيء في الأرز، فلن يدخل داخل الهاتف.

8- اترك الهاتف لـ 24-48 ساعة قبل الاستخدام

أعد تجميع هاتفك وشغّله بعد يوم أو يومين إلى أربعة أيام من تعرضه للبلل. قبل تشغيل الهاتف، تأكد من أنه نظيف وجاف تمام من قطرات الماء.

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