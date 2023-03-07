الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
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جريمة تفضح الشرطة الأمريكية.. فعل مشين داخل أحد المنازل

جريمة تفضح الشرطة الأمريكية.. فعل مشين داخل أحد المنازل

جريمة تفضح الشرطة الأمريكية.. فعل مشين داخل أحد المنازل
٠٢:٤٦:٠٨ ص، الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

‏تداول رواد السوشيال ميديا، مقطع فيديو، لعناصر من الشركة الأمريكية قاموا بسرقة منزل أثناء مداهمته للاشتباه بوجود مخدرات.

سرقة مقتنيات

وأظهر الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اقتحام ثلاثة من أفراد الشرطة في ولاية تكساس ذهبوا لمنزل عائلة وقدموا لهم أمر إخلاء لاشتباه بوجود مخدرات فدخلوا المنزل وبدأوا بسرقة مقتنيات العائلة الشخصية، وتمكنوا من سرقوا مايساوي 10 آلاف دولار.

ونسي الشرطيون إغلاق الكاميرا المثبتة، وهذا التسجيل كان دليل على جريمتهم.

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استمرار مسلسل العنف

وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو متداول، استمرار مسلسل العنف من قبل الشرطة الأمريكية تجاه الأشخاص ذوات البشرة السمراء.

وهذه المرة كان الضحية شاب أسمر البشرة، مبتور القدمين يجلس على كرسي متحرك.

مشاهد صادمة

وأظهر مقطع فيديو نشره الإعلامي إياد الحمود، عبر حسابه في “تويتر”، مشاهد صادمة للعنف المفرط للشرطة تجاه الشاب، حيث أطلقوا عليه النار رغم عدم مقدرته على المشي.

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