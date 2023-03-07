المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن توفر وظائف شاغرة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

1- مدير قسم الحوكمة والمخاطر والالتزام بالأمن السيبراني.

2- أخصائي مشاريع.

3- مدير قسم تأهيل الجهات.

4- مدير قسم التثقيف الإلكتروني

5- مدیر تنفيذ الشراكات.

6- مدير قسم المنتجات.

7- مدير قسم تطوير الأعمال.

8- مدیر مكتب الإدارة الاستراتيجية (SMO).

والمزيد..

اقرأ أيضا:

المعهد التقني لخدمات البترول يعلن عن وظائف شاغرة.. طريقة التقديم

عن المركز

المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، تأسس بقرار من مجلس الوزراء، ليكون جهة مستقلة تهدف لتعزيز الثقة في برامج التعليم الإلكتروني، وتمكين التكامل بين جهات التعليم والتوظيف، وقيادة الابتكار في التحول الرقمي في التعليم.

طريقة التقديم:

أوضح المركز، أن التقديم متاخ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة ، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – ( اضغط هنا ).