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أمام خادم الحرمين وبحضور ولي العهد.. وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ووزير الإعلام يؤديان القسم
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أمام خادم الحرمين وبحضور ولي العهد.. وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ووزير الإعلام يؤديان القسم

أمام خادم الحرمين وبحضور ولي العهد.. وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ووزير الإعلام يؤديان القسم

أمام خادم الحرمين وبحضور ولي العهد.. وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ووزير الإعلام يؤديان القسم
٠١:٢٤:٣٨ ص، الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر عرقة بالرياض اليوم.

أداء اليمين:

جاء هذا عقب صدور الأمر الملكي بتعيينهما كل من معالي المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان وزيرًا للدولة وعضوًا بمجلس الوزراء، ومعالي الأستاذ سلمان بن يوسف بن علي الدوسري وزيرًا للإعلام.

وجاء نص القسم: ( أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا لديني ، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص).

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الكلمات الدلالية:
أداء القسم خادم الحرمين وزير الإعلام وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ولي العهد

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