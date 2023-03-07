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من الخميس إلى السبت.. الأرصاد تتوقع تقلبات جوية بمعظم المناطق
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من الخميس إلى السبت.. الأرصاد تتوقع تقلبات جوية بمعظم المناطق

من الخميس إلى السبت.. الأرصاد تتوقع تقلبات جوية بمعظم المناطق

من الخميس إلى السبت.. الأرصاد تتوقع تقلبات جوية بمعظم المناطق
٠١:٣٨:٥٣ ص، الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله، استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة بدءًا من بعد غد الخميس إلى يوم السبت الموافق 11 مارس 2023.

أمطار غزيرة:

ونبه المركز من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على مناطق القصيم وتشمل الحالة كل من (بريدة، عنيزة، الرس ومعظم محافظات المنطقة), وحائل وتشمل كل من (حائل، بقعاء، الغزالة، الشنان ومعظم محافظات المنطقة), والشرقية (حفر الباطن، القيصومة، النعيرية, قرية العليا).

أما في منطقة الرياض فتمتد الحالة إلى كل من (عفيف، الدوادمي، شقراء المجمعة، الزلفي، الغاط), تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحاً هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، وجرياناً للسيول وتساقطاً للبرد.

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تفاصيل الحالة الجوية

كما توقع المركز، أن تشهد منطقتا الرياض (العاصمة، الدرعية، الخرج، ضرما، القويعية، رماح، المزاحمية، حريملاء، الأفلاج، وادي الدواسر), والشرقية (الدمام، الخبر، الظهران، القطيف، الجبيل، الأحساء), هطول الأمطار الرعدية من خفيفة إلى متوسطة يومي الجمعة والسبت, مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار, وتساقط البرد.

كما أشار المركز في تقريره إلى هطول أمطار رعدية متوسطة, من يوم الخميس إلى يوم السبت, مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار, وتساقط البرد, تشهدها مناطق عسير (أبها، خميس مشيط، بيشة، سراة عبيد، أحد رفيدة، الحرجة، تثليث، النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومه، الربوعة، الحرجة).

وفي الباحة تشمل الحالة الجوية، كل من الباحة، بالجرشي، المندق، القرى، العقيق، قلوة، المخواه، بني حسن، الحجرة، غامد الزناد), وفي نجران “نجران، حبونا، بدر الجنوب”.

متابعة حالة الطقس

بينما في جازان تشمل الحالة “جيزان، صبيا، أبو عريش، بيش، فيفا، الريث، الداير، العارضة الخوبة، الشقيق”, في منطقة مكة المكرمة تشمل الحالة كل من (الطائف، ميسان، العرضيات، أضم، تربة، الخرمة، رنية، المويه).

في سياق متصل،  أهاب المركز الوطني للأرصاد بالجميع اتباع تعليمات الجهات المعنية ومتابعة معلومات الطقس عبر خدمات المركز وقنواته الإعلامية.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار الأرصاد الطقس رياح نشطة

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