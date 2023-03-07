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ولي العهد يجتمع مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ويستعرضان مستجدات الأوضاع بالساحة اليمنية

ولي العهد يجتمع مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ويستعرضان مستجدات الأوضاع بالساحة اليمنية

ولي العهد يجتمع مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ويستعرضان مستجدات الأوضاع بالساحة اليمنية
٠١:١٨:١١ ص، الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر اليمامة اليوم، مع فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء المجلس.

استمرار دعم المملكة 

وجرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، والتأكيد على استمرار دعم المملكة للمجلس والحكومة اليمنية والشعب اليمني الشقيق، ودعم كل الجهود للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن برعاية الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن.

حضور المسؤولين 

حضر الاجتماع معالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر.

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ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء البولندي

استقبال رئيس وزراء بولندا

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر اليمامة استقبل، أمس، دولة السيد ماتيوس مورافيسكي رئيس وزراء جمهورية بولندا.

ورحب سمو ولي العهد، في بداية الاستقبال بدولة رئيس الوزراء البولندي في المملكة، متمنياً له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر دولته عن سعادته بزيارة المملكة، وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم الأوضاع اليمنية رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ولي العهد

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